Eldre kvinne til sykehus etter kollisjon

Alle nødetater rykket ut torsdag ettermiddag etter at det ble meldt om en trafikkulykke i Namsos sentrum.

Kraftig kollisjon

To biler hadde kollidert i krysset Pinavegen/Sandgata. Kollisjonen var så kraftig at den ene bilen veltet over på siden.

– Vi mistenker at bilen som kom ned Pinavegen hadde over lovlig hastighet. Sjåføren i denne bilen overholdt heller ikke vikeplikten, sier operasjonsleder Rune Reinsborg ved Trøndelag politidistrikt.

Én person til sykehus

Sjåføren av denne bilen var en kvinne i 80-årene. Hun ble fraktet til Sykehuset Namsos for sjekk etter hendelsen, hvor hun også ble fratatt førerkortet.

Den andre sjåføren, en mann i 60-årene, kom fra ulykken uten skader.