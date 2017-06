En film til ettertanke

Marte Hallem retter oppmerksomheten mot en sår del av Verdals historie i nyere tid. «I skyggen av oljeeventyret» gjør inntrykk.

Ungdomstida i Verdal

Marte Hallem tar for seg ungdomstida i Verdal, som hun selv var en del av tidlig på 90-tallet. Som en følge av oljeeventyret, steg innbyggertallet i Verdal fort. Veldig fort. Industriarbeidere kom flyttende med koner og barn. Da disse barna ble ungdommer på 90-tallet, oppsto en sosial uro blant mange.

Over 50 unge mennesker som var i samme ungdomskrets den gang døde som følge av rus, selvmord og trafikkulykker. Marte Hallem velger i dokumentaren å se tilbake på akkurat dette, og møter noen av dem som både mistet gode venner og selv levde hardt.

Gjør inntrykk

Det er mange levende bilder fra Verdals gater slik de var for 25 år siden. Rånere, biler fulle av folk med ølflasker, hockeysveis, grilldress-bekledning og «Levva livet» på kassettspilleren. Ungdom som likte å provosere politiet. Fester i kjellerstuer, heimbrent på bordet, fulle, sovende og flirende folk i sofaen.

Med korte tilbakeblikk gis et godt bilde av hvordan det så ut den gang. Hvordan det egentlig var, får vi vite mer om når Hallem intervjuer dem, tiår senere. Og det er tidvis sårt å høre på. Man trenger ikke ha tilknytning til Verdal for å kjenne at dette gjør inntrykk.

Respektfull behandling

Det kan ikke ha vært bare enkelt å gå løs på denne oppgaven. Med tanke på hvor mange som er berørt av dette, er det også helt sikkert noen av dem som kunne vært denne norgespremieren foruten. Men Hallem behandler temaet respektfullt og verdig.

Man sitter igjen med mange tanker etter å ha sett dokumentaren, og Hallem har klart å få inn utrolig mange inntrykk på denne halvtimen. Harry musikk eller ei – det er vanskelig å ikke få klump i halsen når Returns «Sing me a song» spilles, med tekstlinjer som kler denne historien så altfor godt.

«I skyggen av oljeeventyret»

I dag er situasjonen i Verdal heldigvis en helt annen. Og kanskje nettopp derfor passer det å betrakte historien nå, også. Samtidig er «I skyggen av oljeeventyret» fortsatt aktuell dersom man løfter blikket og ser det større perspektivet, med endringer som skjer både nasjonalt og internasjonalt. Filmen vises også på de andre kinoene i fylket. Aldri før har etterspørselen etter billetter vært større i Verdal. Det sier en del.