Frykter kaos og store økonomiske tap

– Jeg frykter stengningen både vil skape kaos for trafikkavviklingen og føre til store økonomiske tap for mange innen transportnæringen, sier distriktsleder Roar Melum i Lastebileierforbundet.

Han ble onsdag kontaktet av flere av sine medlemmer som var rimelige oppgitte over at Foldabrua ved Foldereid i Nærøy stenges på dagtid i perioden 13. juni til 16. juni.

– Et valg av flere onder

Årsaken til stengningen på fylkesveg 17 er vedlikehold blant annet på brutårnene. Statens vegvesen forklarer at stengningen på dagtid var et valg blant flere onder.

– Vi forsto dette ville skape irritasjon. Men vi måtte blant annet ta hensyn til sikkerheten til de som skal jobbe i brutårnene. Der er sikkerheten best i dagslys, sier senioringeniør Geir Risvik i Statens vegvesen.

Han forteller at det også var viktig å få gjort unna arbeidet før den tetteste ferietrafikken startet og anbefaler yrkestransporten om å forsøke å legge opp kjøringen slik at de kan passere brua på tidspunkt av døgnet hvor den er åpen.

– Det er faktisk bare seks timer hver dag vi stenger. Det meste av døgnet vil vegen være åpen, sier Risvik.

Arrogant opptreden

Lastebileierforbundet kjøper ikke argumentet og mener Statens vegvesen opptrer meget arrogant og tydelig viser at de ikke har noen anelse om hvordan transport gjennomføres.

– Jeg kjøper ikke argumentene til Statens vegvesen. Det eneste riktige ville vært å legge arbeidene til natta, noe som også er helt vanlig ved tunnelarbeider mellom Stjørdal og Steinkjer, sier Melum.

Den eneste omkjøring er langs fylkesveg 769 eller 776. Begge disse strekningen har imidlertid fergeforbindelse, og det er ikke aktuelt å sette inn noe ekstraferge de dagene brua er stengt.

– Vi var onsdag i kontakt med fergeselskapet som sier de har anledning til å kjøre en ekstra tur i tidsrommet vegen er stengt, sier senioringeniør Geir Risvik i Statens vegvesen.

– Ekstra ferge ble aldri vurdert?

– Nei, egentlig ikke. Kostnadene til en ekstra ferge ville blitt for store, sier Risvik.

Han mener Statens vegvesen har varslet bredt om stengningen, og oppfordrer alle som kan til å unngå å kjøre i tidsrommet brua er stengt.

– Dermed vil belastningen på fergen også bli mindre, slik at transportnæringen vil bli så lite skadelidende som mulig.

– Ikke for sent å snu

Lastebileierforbundet har imidlertid ingen tro på at hverken bred varsling eller én ekstra fergeavgang vil avhjelpe problemet i særlig grad. Han tror heller ikke langtransportsjåfører og turister leser lokalavisene og at en dermed vil oppleve at både vogntog, bobiler og andre kjøretøy vil oppleve å stå mange timer i kø ved Foldabrua før de kommer seg videre.

– Jeg synes det er svært arrogant oppførsel av Statens vegvesen å ikke involvere transportbransjen i en slik sak. Men det er enda ikke for sent å snu, oppfordrer distriktsleder Roar Melum i Lastebileierforbundet.