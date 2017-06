Namsos: Kvinne lettere skadd

Alle nødetater rykket ut torsdag ettermiddag etter at det ble meldt om en trafikkulykke i Namsos sentrum. Det meldte politiet kl. 12.45.

Det var da ikke kjent hvor mange som var involvert i ulykken eller om noen var skadd.

Kl. 12.52 meldte politiet at to kjøretøy var involvert og at en kvinne var fraktet til Sykehuset Namsos for en undersøkelse.