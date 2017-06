Stortinget godkjenner landbruksavtalen med EU

Arbeiderpartiet, KrF og Venstre støtter regjeringspartiene, og godkjenner den nye avtalen med EU om liberalisering av handel med landbruksvarer, skriver Nationen.

Øker tollfrikvotene

Tollfrikvotene økes dermed for EU-landene for varer som ost, storfekjøtt, pølser og kylling. I tillegg vil det komme en ny kvote for ribbe. Det kommer fram i innstillingen fra næringskomiteen som ble klar torsdag.

Med unntak av Høyre og Frp er alle partiene i komiteen enige om at kvoteøkningene vil få konsekvenser for norsk landbruk. Spesielt for melkeproduksjonen vil utfordringene være store. Avtalen øker tollfrikvoten for ost fra 1.200 tonn til 8.400 tonn. Opposisjonspartiene, KrF og Venstre går derfor inn for å gi en kompensasjon til bønder som taper på avtalen.

Trer i kraft tidligst 2019

I tillegg ønsker de å legge føringer for fremtidige avtaler med EU om ytterligere liberalisering av handelsavtaler.

Ifølge innstillingen fra næringskomiteen vil ikke endringene tre i kraft før tidligst 1. januar 2019.