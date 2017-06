Vil ha all forsvars- utdanning til Værnes

– Vi jobber nå med å synliggjøre fordelene ved å legge et samlet skolesenter på Værnes. På det meste kan utdanningssentret komme til å ha 1000 personer, sier tidligere oberst Ebbe Derås som sitter i prosjektgruppa.

Luftforsvaret klar i 2018

I Forsvarets langtidsplan er det besluttet å legge luftforsvarets skolesenter til Værnes med en kostnadsramme på 270 millioner kroner. Skolesentret skal være på plass innen skoleåret 2018.

Men nå ønsker prosjektgruppen at all befalsutdanning i landet skal legges til Værnes. Gruppen mener det er god samfunnsøkonomi å lokalisere skolevirksomheten til Værnes.

Drar lasset sammen

Et trepartssamarbeid mellom Stjørdal og Ørland samt den nye fylkeskommunen vil nå jobbe for å tydeliggjøre viktigheten av at utdanningsmiljøene ligger nært forsvarets operative avdelinger.

– Fylkeskommunen går sterkt inn for den jobben som nå skal gjøres, sier Jan Inge Kaspersen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Han mener det vil være veldig god drahjelp i at Værnes har landets beste skytebaner og øvingsarenaer.