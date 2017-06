Voldsiktet varetektsfengslet i fire uker

Mannen satt i avhør i flere timer onsdag ettermiddag og kveld, etter at han ble pågrepet og siktet for å ha påført en 24 år gammel mann grov kroppsskade i Verdal natt til onsdag.

Den siktedes forsvarer er Theo Dretvik. Han sier at mannen ikke erkjenner straffskyld for denne siktelsen.

– Han erkjenner å ha vært på stedet og at han har uttøvd vold, men erkjenner ikke straffskyld for denne siktelsen - som er særdeles grov, sier Dretvik, og legger til at den siktede stiller seg uforstående til alvorlighetsgraden.

Inntrøndelag tingrett besluttet torsdag at mannen kan varetektsfengslet i fire uker.

24-åringen er alvorlig skadet og ligger i kunstig koma på St. Olavs hospital. Tilstanden hans er fortsatt i kritisk.

– Han er veldig alvorlig skadet, sier fungerende lensmann i Verdal, Anne B. Ulvin, i 12-tiden torsdag.

Den siktede mannen i 30-årene blir fremstilt for fengsling i Inntrøndelag tingrett klokken 13.30.

Kjent for grov vold

Ulvin ønsker ikke å gå inn på detaljer for hverken funn på åstedet eller hva siktede har sagt i avhør.

Som Trønder-Avisa skrev onsdag er mannen dømt for vold ti ganger tidligere. Den siste dommen kom i mai, da han ble dømt til fengsel i to år for grov kroppsskade og frihetsberøvelse av sin ekssamboer.

– Denne dommen ble nettopp forkynt og er ennå ikke rettskraftig, forteller Ulvin.

Volden mot ekssamboeren ble også ansett som grov, og offeret fikk påvist flere brudd i ansiktet. Under denne hendelsen ble det i tillegg truet og rispet med kniv.

I tillegg til at den siktede mannen tidligere er domfelt for voldskriminalitet, har han også dommer for blant annet annet narkotikaforbrytelser og vinningskriminalitet.

Den første voldsdommen kom allerede i 1998, da han ble dømt til femti dager i fengsel for blant annet legemsfornærmelse. Senere er han også dømt for vold mot offentlig tjenestemann.

Ikke påvist sammenheng med andre saker

Ifølge jourhavende jurist for politiet i Trøndelag, Maria Evenseth, var det etter det politiet visste onsdag kveld, ingen sammenheng mellom hendelsen natt til onsdag og den nylige dommen.

Lensmann Ulvin vedkjenner likevel at både siktede og fornærmede i voldsaken er i et visst miljø

– Det er noe av det man ser ut i fra tidligere dommer.

Politiet har ingen grunn til å tro at det har vært flere personer involvert i voldsepisoden, utover den siktede og offeret.

– Men vi utelukker det heller ikke. Etterforskningen er fortsatt i en svært tidlig fase, og vi etterforsker bredt, sier Ulvin.