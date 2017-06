Denne videoen, forkledd som overgrepsmateriale mot barn, er lastet ned over 353.000 ganger

For å forebygge overgrep mot barn, er det gjort flere grep. Blant annet lanserte både Kripos og politi i andre land en kampanje på nett tidligere i år ved å forkle en informasjonsfilm fra politiet som overgrepsmateriale.

– I filmen forklares det at politiet nå har identiteten din, og at du blir fulgt med. Videre blir det forklart at å laste ned overgrepsmateriale er et alvorlig lovbrudd, og hvor man kan søke hjelp, forteller spesialetterforsker Ivar Friheim for politiet i Trøndelag.

Den norske filmen er lastet ned over 353.000 ganger og 3.000 personer har besøkt siden for å få hjelp.

