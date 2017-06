Høyre og Frp sikrer flertall for Venstres jordbruksforslag

– Høyre støtter forslaget fra Venstre, det betyr at jordbruksoppgjøret er i havn! Dette er et ansvarlig og godt tilbud til bøndene, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) til Trønder-Avisa fredag ettermidag.

– Selv om det ikke er vår primærposisjon vil vi sikre flertall for det i Stortinget. Vi vil bli overrasket hvis ikke Arbeiderpartiet støtter forslaget. Ap bør støtte dette, noe annet vil overraske og bety at de igjen legger seg flat for Senterpartiet og binder opp milliarder av skattekroner for å gi bøndene langt høyere inntektsutvikling enn hjelpepleiere, industriarbeidere og lærere, legge hun til.

I tillegg til rammen på 625 millioner vil 130 millioner bli fordelt i 2018 fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond. Det vil ytterlige styrke landbrukets inntektsmuligheter i 2018.

Arnstad skuffet over Venstre

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, er skuffet over at Venstre laget så mye spill og sirkus. Nå frykter hun at en landbrukspolitikk anført av Venstre og Frp vil prioritere de store brukene.

– Det er sørgelig at Venstre gjør som de gjør. De forteller usanne fortellinger. Vi hadde bare ett eneste krav i forhandlingene og det var at bøndenes inntektstap kunne reduseres. Det var ikke venstre villig til å tilby bøndene, og nå skal de igjen lage jordbrukspolitikk sammen med Frp. Sist det skjedde betydde det et 15.000 i minus i året for et melkebruk på 26 kyr, mens et melkbruk på 70 kyr fikk 75.000 ekstra å rutte med. Jeg er redd for at de fortsetter å prioritere de store brukene. I tillegg er jeg skuffet over at Venstre lager så mye spill når de ikke var villig til å gå med på en kronemessig lik utvikling for bøndene sier Arnstad til Trønder-Avisa.

– Kan ikke ha hørt hva vi har sagt

André Skjelstad (V) sier at han ikke skjønner hva Arnstad og Senterpartiet mener, og peker på at de tidlig ga signal om at Venstre mente at Senterpartiets kurs er satt mot «ville veger» for landbruket.

– Jeg tror ikke Marit Arnstad har hørt hva vi har sagt. Med dette forslaget vil styrke de små og mellomstore brukene – spesielt i Nord-Norge og fjellbygdene på Vestlandet og i Trøndelag. Senterpartiets politikk ville ha ført til en ny vridning mot grasprodusert næring i Østlandsområdet. En slik sa vi tidlig fra at vi ikke kunne være med på, svarer Skjelstad.

Han peker på at de vet at de større brukene har kommet godt ut av de siste jordbruksoppgjørene Venstre har vært med på å utforme, og sier at de derfor har vært krystallklare på at det denne gangen skal leveres til de små og mellomstore jordbrukerne.

– Ansvarlig og godt

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland kaller forslaget ansvarlig og godt.

– Selv om det ikke er vår primærposisjon, vil vi sikre flertall for det i Stortinget, sier han i en kommentar til NTB.

Også Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen er positiv til forslaget om å sende oppgjøret tilbake til partene med en ramme på 625 millioner.

– Dette kan vi godt leve med. Så er riset bak speilet at om partene ikke blir enige nå heller, kommer saken tilbake til Stortinget, hvor vi vedtar 410 millioner kroner, sier han til Dagens Næringsliv.

410 millioner var statens opprinnelige tilbud til bøndene. Det var omkring 1 milliard lavere enn kravet fra bondeorganisasjonene.

Brøt samtaler

Venstre brøt torsdag kveld ut av samtalene om jordbruksoppgjøret som pågikk mellom opposisjonspartiene på Stortinget. Nå varsler altså både Høyre og Frp subsidiær støtte til Venstres forslag når deres eget opplegg etter alle solemerker blir nedstemt under stortingsbehandlingen 16. juni.

– Det er viktig for Venstre å sikre inntektsutviklingen for bøndene, spesielt de som har små og mellomstore bruk, samtidig som vi er økonomisk ansvarlige. Det oppnår vi med dette forslaget, som vi håper flere kan slutte seg til, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

Helleland sier han vil bli overrasket hvis ikke Arbeiderpartiet støtter forslaget.

– Det betyr at de igjen legger seg flate for Senterpartiet og binder opp milliarder av skattekroner for å gi bøndene høyere inntektsutvikling enn hjelpepleiere, industriarbeidere eller lærere, sier han.

Føringer

Etter at bondeorganisasjonene avslo det siste tilbudet fra landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) på 550 millioner, havnet oppgjøret på Stortinget. Der gikk Venstre og KrF sammen med den øvrige opposisjonen i kravet om mer penger til bøndene. Det var disse samtalene Venstre brøt ut av torsdag.

Venstre legger i sitt forslag en rekke føringer for partene i eventuelle nye forhandlinger.

Blant annet vil partiet styrke grunnlaget for beiting på innmark, fortsatt stimulere potetspritproduksjon, prioritere utviklingsprogrammet for å stimulere tilleggsnæringer/lokalmat og legge til rette for landbruksbasert reiseliv og videreføre økologisatsingen.

Næringskomiteens Geir Pollestad (Sp) mener Venstre med sitt forslag vil øke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper og dermed ikke står ved løftet fra jordbruksmeldingen.

– Dette er sterkt beklagelig og bekrefter inntrykket av at Venstre ikke greier å gjøre løfter om til praktisk politikk, sier han til NTB