Trønderbanen stenges for person- og godstog

Det er omfattende arbeid Bane Nor skal gjennomføre i helga. I tillegg til Trønderbanen og Nordlandsbanen blir også Meråkerbanen, Dovrebanen og Rørosbanen berørt.

Lørdag og søndag kjøres det ikke noen passasjertog eller godstog på strekningen Trondheim – Steinkjer.

Buss for tog

For Trønderbanen mellom Steinkjer og Trondheim kjøres det buss for tog både lørdag og søndag. Mens det sør for Trondheim, går tog mellom Lundamo og Melhus og Trondheim, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Hilde Lyng i NSB Nord til Trønder-Avisa.

– Bussene går fra stasjonene med de samme avgangstider som for toget. Men busser tar noe lengre tid, slik at det kan oppstå noen forsinkelser. Vi oppfordrer likevel reisende om å være på plass til normal tid, sier Lyng.

Vær obs trafikk

Kommunikasjonssjef Dag Svinsås i Bane Nor opplyser at selv om persontogtrafikken ikke går mellom Trondheim og Steinkjer i helga, vil det likevel være en trafikk av arbeidsmaskiner på Trønderbanen og Nordlandsbanen.

– Folk må derfor også i helga være oppmerksomme på at det kan komme maskiner etter sporet, sier Svinsås.

Omfatter arbeid

Det er omfattende bytte av betongsviller og pukk, sveising og justering av sporet, som skal skje, opplyser Svinsås.

– Arbeidene utføres med et sporombyggingstog som består av flere maskiner som kjøres etter hverandre. Dette er valgt for å redusere anleggstiden til et minimum. Arbeidstid vil bli både på dag og natt denne helga.

Spektakulær tysker

Svinsås legger til at det er mulig å få se og oppleve kreftene som er i gang når det tyske «vidundertoget» – Sporombyggingstoget (SPOTen) som er 500 meter langt – plukker opp tilårskomne sviller og erstatter disse med nye betongsvilller.

– Ballastpukken får seg også en omgang og skiftes. Signalmontører, ingeniør, sikkerhetsvakter, sporarbeidere og hjullasterførere jobber om kapp med klokken, i helga, sier Svinsås og legger til at dette garantert er den type jobb som får det til å krible i avtrekkerfingrene hos både fotoreportere og videofotografer.

Dette skal utføres:

Trønderbanen:

På Trondheim Sentralstasjon er det svillebytte i fem av seks spor. Disse blir stengte, mens spor 6 er åpen for trafikk.

er det svillebytte i fem av seks spor. Disse blir stengte, mens spor 6 er åpen for trafikk. Mellom Ranheim og Midtsandan er det det nye fjernstyringssystemet ERTMS som er i fokus. Dette skal legges inn innkoblingsfelt for signal ved Vikhammer stasjon , Sjølyst og Grytbakkstranda planovergang.

og er det det nye fjernstyringssystemet ERTMS som er i fokus. Dette skal legges inn innkoblingsfelt for signal ved , og planovergang. Mellom Hommelvik og Stjørdal skal det byttes glideskjøt på Stjørdalsbrua , og det skal også monteres plattformelement på Værnes holdeplass.

og skal det byttes glideskjøt på , og det skal også monteres plattformelement på holdeplass. I Gevingåstunnelen skal alle rømningsveger og tunnelanløp kontrolleres i forhold til dokumentasjonen som foreligger. På Stjørdal stasjon skal det begge dager byttes drivmaskin.

skal alle rømningsveger og tunnelanløp kontrolleres i forhold til dokumentasjonen som foreligger. På stasjon skal det begge dager byttes drivmaskin. Ny sporvekslelvarme legges inn på Langstein og Ronglan .

og . Mellom Skogn og Levanger skal utløp rehabiliteres og gjennomføres generelle underbyggingstiltak.

og skal utløp rehabiliteres og gjennomføres generelle underbyggingstiltak. Ved Salthammer mellom Levanger og Bergsgrav skal det skiftes masser på grunn av forurenset grunn. Dette skjer både lørdag og søndag.

mellom og skal det skiftes masser på grunn av forurenset grunn. Dette skjer både lørdag og søndag. Til Verdal kommer sporombyggingstoget, kalt SPOTen (se eget bilde) – og den største «action» vil skje fra 14-tiden på lørdag for det over 500 meter lange toget. Her er spesielle tiltak allerede satt i gang i og med at et 20-talls hus ikke kan få kjøre bilen sin inn i byggefeltet i det hele tatt denne helgen.

kommer sporombyggingstoget, kalt SPOTen (se eget bilde) – og den største «action» vil skje fra 14-tiden på lørdag for det over 500 meter lange toget. Her er spesielle tiltak allerede satt i gang i og med at et 20-talls hus ikke kan få kjøre bilen sin inn i byggefeltet i det hele tatt denne helgen. Mellom Røra og Mære blir det etablering av flomløp gjennom hele bruddet. Krattrensk og vegetasjonskontroll er tiltak mellom Steinkjer og Røra begge dagene.

Nordlandsbanen:

Mellom Bodø og Fauske skal det renskes stikkrenner og grøfter, mindre deler i sporet skal skiftes. På selve Fauske stasjon er det svillebytte, kantplank og lemmer over Finneid bru. På Oteråga skal det legges in to stikkrenner og en kulvert.

og skal det renskes stikkrenner og grøfter, mindre deler i sporet skal skiftes. På selve stasjon er det svillebytte, kantplank og lemmer over bru. På skal det legges in to stikkrenner og en kulvert. På strekningen fra Fauske til Rognan er det generiske kontroller samt oppgradering av bom.

til er det generiske kontroller samt oppgradering av bom. Svillebytte er et annet tiltak denne helgen; det skjer mellom Bolna og Lønsdal . På Bolna skal det også byttes kabler. Mellom Bolna og Dunderland legges det inn stikkrenner etter utglidning.

og . På skal det også byttes kabler. Mellom og legges det inn stikkrenner etter utglidning. Mellom Drevvatn og Bjerka skal det byttes stikkrenne. På Drevvatn skal det også byttes sviller i det ene sporet.

og skal det byttes stikkrenne. På skal det også byttes sviller i det ene sporet. Fustad bru mellom Mosjøen og Drevvatn blir sandblåst og malt i tillegg til at pilarer og fundament rehabiliteres. Kvalfors bru får nye sviller.

bru mellom og blir sandblåst og malt i tillegg til at pilarer og fundament rehabiliteres. bru får nye sviller. I Forsjordlia mellom Eiterstraum og Mosjøen skal fjellet sikres.

mellom og skal fjellet sikres. På Majavatn og mellom Majavatn og Svenningdal skal det bygges føringsveger inklusive sporkryssinger.

og mellom og skal det bygges føringsveger inklusive sporkryssinger. Mellom Lassemoen og Namsskogan blir det både svillebytte og spunting.

Meråkerbanen: