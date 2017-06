Vegvesenet forferdet over nytt skrekkfunn

– Det er slike sjåfører vi må få hektet ut av trafikken en gang for alle, sukker Vegvesenets kontrollør Steinar Vist etter dagens fangst på girkassa til et tyrkisk vogntog på E6 nord for Steinkjer.

Sjåføren hadde nemlig klart å manipulerer fartsskriveren med magneten på en slik måte at skriveren ikke registrerte noe trafikk.

Trengte ikke å stoppe

– Dermed kunne sjåføren kjørt hele døgnet uten å være nødt til stoppe, sier Vist.

Han betegner vogntogsjåfører som hopper bukker over hviletida som hensynsløse i trafikken, og sier slike ekvipasjer kan havne i alvorlige situasjoner fordi sjåføren ikke har sovet på et døgn. (Saken fortsetter under bildet)

Den tyrkiske sjåføren som ble stanset på E6 ved Heimsjøen fredag ettermiddag hadde ifølge fartsskriver ikke kjørt en meter fredag, selv om han vitterlig kom kjørende langs E6.

– Sjåføren skjønte selvfølgelig ingenting, men vi luktet lunta. Da vi begynne å saumfare bilen begynte sjåføren både å svelge, og var tydelig nervøs. Etter en liten stund fant vi en kraftig magnet festet til girkassa. Denne hadde manipulert systemet, sier Vist.

Innrømmet jukset

Sjåføren innrømmet etterhvert at han visste om magneten, og Vist tror nok han har montert den der selv.

– Ut fra reaksjonen hans tror jeg det er grunn til å anta det, sier kontrolløren.

Han opplyser videre at vogntoget ble tatt med til Steinkjer og at sjåføren har fått kjøreforbud. Han er i tillegg anmeldt til politiet for svindelen.