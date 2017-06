Mener hjemmebrygging kan føre til problemer med alkohol

Bakken er rådgiver i Kompetansesenter Rus Midt-Norge (KoRus) der han blant annet jobber med folkehelsearbeid og kommunal rusforebygging.

Han sier at det ikke er noen enkle svar på negative konsekvenser ved hjemmebrygging, men påpeker at nærmere 100 prosent av utrykningene til politiet i helgene er knyttet til alkohol.

– En stor internasjonal studie viser at økt tilgjengelighet og forbruk av alkohol øker problemene. Det er så enkelt som at når flere drikker mer, så kommer flere borti skadevirkninger som vold, skader som følge av fall og andre uheldige følger. Økt forbruk på grunn av økt tilgjengelighet fører til flere skadevirkninger. Og når stadig flere brygger sitt eget øl, så vil forbruket av alkohol generelt øke.

Hjemmebrygging av øl har blitt storindustri Interessen for hjemmebrygging av øl er nærmest eksplosiv.

Bakken presiserer at KoRus ikke jobber for at samfunnet skal bli alkoholfritt, men for å få et moderat beruselsesnivå.

– Vi vet at den voksne befolkningen drikker mer enn før. Vi ser fra HUNT-undersøkelsen at det har vært en økning på vindrikking blant kvinner, men menn drikker fremdeles generelt mest alkohol.

– Frykter du en negativ utviklingen også som følge av stor økning i hjemmebrygging av øl?

– Brygging av øl er tradisjon, det handler om sosial sammenkomst, om gode opplevelser. Det er den positive siden. Brygging gir tilgang til billigere alkohol og økt tilgjengelighet. Da øker problemene på sikt.