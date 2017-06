Momarka barnehage kåret til årets IA-bedrift

Årets IA–virksomhet i Nord-Trøndelag ble i år Momarka barnehage.

« Årets IA-virksomhet i Nord-Trøndelag 2017 er en arbeidsplass som gjennom et helhetlig, systematisk og godt forankret partssamarbeid har oppnådd gode resultater. Virksomheten jobber kontinuerlig for å skape en inkluderingskultur der alle ansatte er med», skriver juryen i sin begrunnelse.

Særdeles lavt fravær

Juryen peker også på at virksomheten tilhører en bransje hvor det tradisjonelt er svært høyt sykefravær. I denne virksomheten har de imidlertid over tid hatt et særdeles lavt fravær som juryen mener ikke kan være tilfeldig.

«Arbeidsglede er et gjennomgående tema som en del av det holdningsskapende arbeidet og de har i mange år jobbet under mottoet:Sammen er vi dynamitt!», avslutter juryen.

Sju søknader

Det kom i år inn sju søknader om å bli årets IA-virksomhet. I tillegg til Momarka barnahage ble Namdalseid kommune og Contiga AS nominert med følgende begrunnelse:

Namdalseid kommune

Kommunen har over tid vært grundige, målrettede og de har forankret HMS og IA-arbeidet sitt i hele kommunen. Vernetjeneste og tillitsvalgte er aktive på alle nivå, noe som fremmer et solid partssamarbeid. Dette gjenspeiler seg blant annet i et velfungerende AMU. Alle ansatte uavhengig av nivå og enhet er ansvarliggjorte for et bedre arbeidsmiljø i kommunen. Samarbeid og likeverd er satt på dagsorden.

Contiga AS

Virksomheten er en del av et større konsern som leverer montasje av prefabrikerte elementer av stål og betong. Dette er en arbeidsplass som jobber aktivt med alle tre delmål i IA-avtalen. System og rutiner kjennetegnes av et godt partsarbeid og virksomheten har en kontinuerlig evaluering av arbeidet som gjøres. De jobber systematisk med nærvær, trivsel og arbeidsglede. Virksomheten har et tett samarbeid med eksterne ressurser for å fremme arbeidsinkludering, hvor blant annet NAV, bedriftshelsetjenesten og Ringer i vannet er nevnt.