Camilla (22) er på vei til å bli ufør

– Jeg er Nav-er. Jeg kan love deg av hele mitt hjerte at det ikke er noe jeg vil være. Jeg vil gjerne studere eller jobbe, men det er ikke noen som vil ansette meg. Jeg frykter for at jeg kommer til å bli ufør mot min vilje.

I vår har alarmen gått: Stadig flere unge er uføre. Veksten er størst for de unge mellom 18 og 29 år.

Nå kan Camilla bli en del av statistikken, etter at hun ble syk for 11 år siden.

– Jeg løp orientering på Løten. Plutselig fikk jeg omgangssyke, forteller hun til VG , hvor saken opprinnelig sto.

– Sykdommen har tatt venner

Det tok ett år før den riktige diagnosen ble stilt: Hun fikk påvist den kroniske tarmsykdommen Morbus Crohn, som gjør at hun ofte får store magesmerter.

– Sykdommen har tatt hele ungdomstiden min, og de fleste av vennene mine. Jeg har gått på arbeidsavklaringspenger (AAP) i fem år og frykter veldig konsekvensene av regjeringens omlegging, som reduserer AAP-tiden til tre år for nye mottakere. Jeg er et godt eksempel på at det er for kort tid. Jeg hadde trolig vært ufør med de nye reglene.

Uføre Det er per mars 2017 321 000 uføre i Norge. Eksperter advarer mot at andelen unge har økt over tid.

Det er nå 13 400 uføre mellom 20 og 29 år. Det er dobbelt så mange som i 2008. Endel av veksten skyldes endringer i trygdeordningene og befolkningssammensetningen.

Hun har ikke fullført videregående skole på grunn av sykdommen og sier ingen arbeidsgiver har ønsket å ansette henne.

– Jeg har søkt mye og vært inne på intervjuer, men ingen arbeidsgiver er villig til å ansette en som må ha tilrettelagte rammer om jobben.

– Hva må til for at du skal kunne ha eksempelvis en kontorjobb?

– Det må være en jobb som åpner for en brøkstilling og hjemmekontor og fordi jeg blir borte i perioder når jeg er syk. Jeg er full av energi og pågangsmot, men når jeg er syk, er jeg syk.

Drømmer om å bli lege

Hun sier bedrifter ikke vil ha noen kostnad knyttet til at hun er syk, utover tapt arbeidstid når hun er borte.

– Jeg har fått til en ordning hvor arbeidsgiver slipper å betale sykepenger. Men ingen har nappet likevel. Jeg vil ikke bli ufør, men får jeg meg ikke jobb, er det ikke mange alternativer, sier den unge kvinnen.

I høst har hun planer om å ta opp de tre fagene hun mangler på videregående.

– Drømmen er å studere og å bli lege, men det er langt dit.

Vennene sviktet

Hun har hatt ulike tilkallingsjobber i butikk, men det er ikke rette arbeid for henne.

– Jeg er veldig sosial og trives med butikkjobb, men jeg må ofte på toalettet og kan bli syk. I butikk går det dårlig.

– Hvordan arter din sykdom seg?

– Jeg får tidvis veldige smerter i magen; som om noen stikker en kniv eller heller kokende vann i den. Og mens andre tar opp næring av mat og drikke over mange timer, går min mat og drikke gjennom tarmene på 20 minutter: Jeg må ofte på do og jeg sliter med å ta opp nok næring.

– Hva mente du med at sykdommen har tatt vennene dine?

– Første gang var jeg innlagt i flere måneder på sykehus. Jeg opplevde at ingen av vennene min kom på besøk eller tok kontakt. De kviet seg. Da jeg kom hjem gikk det rykter på bygda om at jeg hadde vært innlagt fordi jeg var gravid.

Hun flyttet fra det bygdesamfunnet i Levanger i Nord-Trøndelag.

– Heldigvis har jeg fått mange nye venner her i Oslo. Og endelig leger som forstår meg.

Angriper Arbeiderpartiet

Selv om hun har fått en medisinsk diagnose, får hun ikke tilstrekkelig økonomisk støtte for dempe smertene.

– Jeg gir Ap skylden for det: De gikk fra behovsprøvd til diagnosebasert blå resept. Hadde jeg hatt kreft, ville jeg fått støtte til medisiner for 6000-7000 kroner måneden. Jeg må betale husleie og ha penger til mat, så det er penger jeg ikke har. Jeg må derfor velge ikke å kjøpe medisiner som kunne lettet smertene i hverdagen: Jeg opplever virkelig klasseskillene i sykdoms-Norge.

– Hvordan da?

– Det er ingen over og ingen ved siden av kreft: Får du en kreftdiagnose, går alarmen og du får jevnt over rask behandling og ikke minst den smertelindrende behandlingen og medisinene som må til, blant annet morfin. Jeg har nok ofte like store smerter som en med kreft, men er ikke i nærheten av å få den samme medisinoppfølgingen, sier hun og legger til:

– Det må ikke oppleves som en byrde for de som har kreft. Det er bra de får så god oppfølging, men det er et hjertesukk for alle de som ikke får like god oppfølging og hjelp, sier den unge kvinnen som har engasjert seg i Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom og som styreleder i foreningen Unge funksjonshemmede, hvor hun får 70.000 kroner året for styreledervervet.

– I Unge Funksjonshemmede tilsetter vi den mest kvalifiserte søkeren, uavhengig av om personen har en funksjonsnedsettelse. Styreledervervet har gikk meg en viktig innsikt; ingen, absolutt ingen av handikappede jeg har møtt, ønsker å bli ufør; de er engasjerte og kan og vil ha seg jobb, men det står dårlig til med viljen hos norske arbeidsgivere. De er bare noe få tilpasninger unna meget dyktig arbeidskraft.

Camilla har valgt å være åpen om sin sykdom og har laget en blogg, hvor hun deler sine hverdagserfaringer og tanker.

Skulle møte Merkel

Onsdag 7. juni skulle bli skrevet inn i hennes historie med tysk gullskrift:

– Jeg skulle representere organisasjonen vår på et møte i Tyskland og skulle møte forbundskansler, Angela Merkel. Men jeg ble syk og måtte reise hjem før møtet. Sånn er bare livet. Man må bare reise seg og dra videre på veien.

– Hva ville du si til henne?

– Selv om det er mye å gripe fatt i i Norge, er det veldig mye verre i mange EU-land for funksjonshemmede. Jeg ville dokumentere for henne endel av de utfordringene og hva de kan gjøre for å løse dem.

Ap: – Må være ei tøff jente

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol i helse- og omsorgskomiteen sier reglene ikke skal hindre syke å få dekket sine utgifter.

– Det skal være muligheter for å få dekket viktige medisiner for pasienter med kroniske sykdommer etter individuell søknad til HELFO. Arbeiderpartiet vil ivareta alle kronikergrupper – enten de har kreft eller andre diagnoser.

Hun sier det gjelder både tiden frem til de får behandling, utgifter ved kroniske sykdommer og rehabilitering.

– Camilla Lyngen må være ei tøff jente. Morbus Crohn er en svært smertefull og lunefull sykdom. På grunn av at sykdommer slår til når den sjøl har tenkt det, er det for mange vanskelig å stå i jobb med sykdommen. Det krever i så fall arbeidsgivere som er tar hensyn og viser stor grad av fleksibilitet.