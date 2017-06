Trafikkulykke på E6 ved Trones

Klokken 13.09 søndag meldte politiet i Nord-Trøndelag om en trafikkulykke ved Trones i Namskogan.

– Nødetatene og luftambulanse er på veg til stedet. Foreløpig ukjent omfang, var første melding fra politiet.

Litt senere blir det klart at abmulansepersonell har sett over de fire involverte i krasjen, og alt tyder på at det ikke er snakk om alvorlig personskade.

Iflølge politiet er det mulig å passere ulykkestedet, og det er ikke meldt om større trafikkutfordringer.

Ulykken skal ha skjedd da den ene bilen kom over i feil kjørefelt.

– En kvinne i 50-årene har fått førerkortet beslaglagt, opplyser politiets operasonssentral.

Trønder-Avisa følger saken.