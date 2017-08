Høyre lover en milliard kroner til tidlig innsats i skolen

Høyre vil utvide ordningen med lærerspesialister. 3.000 lærere, én lærer på hver barneskole, skal gjøres til spesialister i tidlig lese- og skriveopplæring. I dag går 10.000 elever ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne godt nok til å klare seg i videregående skole eller i arbeidslivet.

– I norsk skole er det altfor mye sein innsats, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han ønsker en kulturendring i skolen, for å snu trenden der mange flere har vedtak om spesialundervisning i 10. klasse enn i første klasse.

Valgløfter

I et klasserom for 21 elever på St. Sunniva, en av Oslos privatskoler, presenterte statsminister Erna Solberg og statsrådene Jan Tore Sanner, Bent Høie og Torbjørn Røe Isaksen, Høyres valgløfter for skolen. En for en presenterte statsrådene ulike tiltak, til Isaksen sto bak kateteret og konstaterte at det føltes som en skolepresentasjon.

– Dette er altså et gruppearbeid, lo statsministeren.

Gjennom nasjonale minstemål for skoleresultater, plikt til intensivopplæring, mer spesialiserte lærere, spesialpedagoger på alle barneskoler og en rekke andre tiltak vil Høyre sørge for at færre barn går ut av skolen uten å kunne lese og skrive, slik at flere fullfører videregående.

– Vi må sette inn tiltakene før gapet mellom elevene blir for stort til å tas igjen, og da er de første årene spesielt viktig, sa Isaksen (H).

Kodeknekkere

I Høyres forslag kan elever tas ut til intensivundervisning allerede fem-seks uker etter skolestart hvis de henger etter i lesing. Solberg kaller de nye lærerspesialistene «kodeknekkere», fordi de skal ha flere grep å ty til når barn blir hengende etter.

– Det er en kode du må knekke for å lære å lese og skrive og regne. Våre hjerner fungerer litt ulikt, min hjerne, siden jeg har dysleksi, betyr at jeg hører lyden, men jeg ser ikke ordbildet. Da må du ha lærere som kan ulike metoder for å møte ulike barn, og det krever fordypning og kunnskap, sier Solberg til NTB.

De elleve tiltakene koster rundt én milliard, og skal blant annet dekke tilbud om videreutdanning for 2.500 lærere.

Ikke flere lærere

– Dette er ikke nyansettelser, presiserer Solberg.

Lærerspesialistene skal hentes fra lærerne skolen allerede har ansatt, og få ekstra lønn og mindre undervisning. Det provoserer opposisjonen.

– Jeg synes det forslaget er oppsiktsvekkende dårlig. Med Høyres forslag får man større klasser og dårligere undervisning siden man skal ta lærerne ut av undervisning, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), skolebyråd i Oslo, til NTB.

Hun forteller at Oslo kommune allerede har gjort mye av det Høyre lover, men for å styrke intensivopplæring for de yngste har Oslo ansatt 120 nye lærere. Dahl frykter også tilfeller der skoler blir nødt til å slå sammen klasser for å innføre spesialistene. Men Solberg er ikke enig i at mindre undervisningstid går ut over lærertettheten.

– Mindre undervisningstid betyr at de ikke skal være låst til timeplanen, når de er en fri ressurs kan de gå inn og hjelpe til flere steder, sier Solberg til NTB.