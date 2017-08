Nå bør du prute på lånet

Referanserenta Nibor - som bankene låner inn penger etter - har gått med fra 1,0 til 0,8 prosent så langt i år, uten at bankene har fulgt etter med rentesenking. Nå legger de krone for krone på egen konto i stedet for å la kundene dra nytte av lav markedsrente.

Makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB markets sier til Dagens Næringsliv at tremåneders NIBOR har gått ned i hele 2017 etter en oppgang på slutten av 2016. I fjor høst satte Norges Bank ned styringsrenten med 0,25 prosent. Likevel økte pengemarkedsrenta på grunn av internasjonale forhold, skriver Fjære i en markedsrapport. Hun forventer at Nibor skal fortsatt være betydelig lavere enn i fjor.

Står stille

Likevel har ikke bankene reagert med å sette ned sine utlånsrenter. På tampen av fjoråret økte flere banker rentene. Da var begrunnelsen nettopp at pengemarkedsrentene hadde økt.

Nå ligger de beste lånetilbudene på finansportalen.no på rundt 2,1 prosent. Mens tremåneders Nibor er 0,8 prosent. For ett år siden var beste lånetilbud 1,9 prosent, mens NIbor var 1,1 prosent. Det betyr at marginen til bankene er 1,3 prosent nå mot 0,8 i fjor på samme tid.

Forbrukerrådets fagdirektør for finans, Jorge Jensen sier til DN at hver enkelt nå bør ha en alvorlig samtale med banken for å få ned rentene.

– Det vil være et argument for kundene å peke på utviklingen i pengemarkedsrenten. Bankene bruker jo det som argument når de hever rentene,sier han.

Tjener mer på margin

Da Sparebank1 SMN, som har nesten 50 prosent markedsandel i Nord-Trøndelag, la fram sitt kvartalsresultat tidligere i uka, ble høyere rentemarginer brukt som forklaring på et godt resultat. Bare siden nyttår har bankens margin økt med 0,25 prosent på lån til personkunder og med 0,04 prosent på lån til næringskunder. Likevel varsler ikke banken at de vil senke utlånsrenta.

– Vi følger utviklingen tett, og vurderer fortløpende hvordan utlånsrenten skal settes, svarte konserndirektør Rolf Jarle Brøske på spørsmålet om det er på tide med rentesenking tidligere i uka. Det samme svarer en rekke andre banker Dagens Næringsliv har vært i kontakt med. Ingen har så langt varslet rentenedgang.

Sparebank1 SMNs beste rentetilbud på lån innenfor 60 prosent belåningsgrad for personer over 40 år er nå 3,3 prosent, mens billigste lån er i Nordirektebank med 2,13 prosent, ifølge tall bankene selv har rapportert til Finansportalen.no.