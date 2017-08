Ny innspurt for å finne løsning for Norske Skog

Fristen er satt til midnatt i New York, det vil si klokken 6 lørdag morgen i Norge, ifølge børsmeldingen som ble lagt ut 28. juli.

Det er flere mulige scenarioer. Blant dem er en ny frysing av lån og renter på samme måte som i dag at og man blir enige om en eventuelt ny frist. Et annet er at kreditorene går med på en langsiktig refinansiering, slik selskapet selv har foreslått.

Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevik sier til NTB at selskapets sju fabrikker går med overskudd, men at for mye av det de tjener går til å betale renter.

– Vårt opprinnelige rekapitaliseringsforslag vil være en klar fordel for selskapet og alle interessentgrupper, sier han.

Storaksjonærer

Dette forslaget innebærer blant annet at rentebetalingene og gjelden reduseres betydelig og egenkapitalen økes. Aksjonærenes eierandel blir utvannet, men de kan delta i en emisjon.

Den 23. august legger Norske Skog fram resultat for andre kvartal. Resultatframleggelsen skulle egentlig skje 3. juli, men ble utsatt.

Gjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av Norske Skog, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent.

Kompromiss- og tapsviljen er liten. Flere forslag til refinansieringsløsning er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger.

2.500 jobber

–Det er ingen stor aktør her som har et langsiktig perspektiv og penger til å sette inn til å drive dette videre. Det er ingen industrielle aktører, bare finansielle, sa styreleder Henrik August Christensen tidligere i august til Dagens Næringsliv.

Mens Norske Skog forsøker å finne en bedre finansieringsløsning, har mange långivere, men trolig også spekulative investorer, satset penger på at selskapet skal gå under, skriver Dagens Næringsliv.

2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden. Selskapet har lenge har slitt i et fallende avispapirmarked.