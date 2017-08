Kan bli opp mot 20 grader i slutten av kommende uke

Vi nærmer oss slutten av sommeren i Nord-Trøndelag, og flere frykter lavere temperaturer og mindre sol. Værmessig den kommende uka ser det ut til å bli ganske variert, skal vi tro vakthavende meteorolog Kristen Gislefoss.

– Om jeg tar utgangspunkt i Steinkjer ser det ut som at det kan oppstå en regnbygesituasjon mandag, mens det tirsdag igjen blir ganske bra vær med lett skydekke, perioder med sol og stigende temperaturer utover dagen.

Fint mot slutten

Meteorologen har tatt en kikk på været for hele den kommende uka, men presiserer at værmeldingene fortsatt er usikre. Han understreker også at det er kun Steinkjer han har satt som utgangspunkt, og oppfordrer derfor til å sjekke YR.no om hvordan været blir akkurat der du er.

– Onsdagen blir regnfull, og gradestokken kan synke ned til 12-15 grader. Men ikke fortvil, det ser imidlertid ut til å bli en solrik slutt på uka. Torsdag og fredag er det meldt større perioder med sol og temperaturer helt opp mot 20 grader.

Dette melder Gislefoss fra hovedstaden søndag kveld.