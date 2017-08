Tidligere hovedeier har solgt seg helt ut av Norske Skog

GSO, som er en del av Blackstone-gruppen, kunngjorde mandag ettermiddag salget av nesten 24 millioner aksjer i den kriserammede papirprodusenten.

– Etter transaksjonen eier ikke GSO noen aksjer i Norske Skog, heter det i børsmeldingen.

Nedsalget i det gjeldskriserammede konsernet har foregått i flere etapper de siste ukene. Blackstone-gruppen er fortsatt en av de viktigste og største långiverne i Norske Skog og har store interesser på spill i de pågående forhandlingene om en refinansiering av konsernet.

GSO har kjøpt Norske Skog-aksjer for å kunne påvirke beslutningene til selskapet, ifølge Dagens Næringsliv.

Norske Skog er blitt enige med aksjonærer og kreditorer om å utsette akseptfristen for refinansieringsplanen til fredag denne uka. Et av forslagene er å hente inn rundt 650 millioner kroner i frisk kapital i bytte mot at Blackstone og andre storkreditorer overtar inntil 75 prosent av konsernet. De øvrige aksjonærene vannes ut til 5 prosent, ifølge forslaget som er gjengitt i DN.