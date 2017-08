Her er Trøndelags nye logo

Trøndelagsstanden på Aqua Nor var stedet for avdukingen. Under en stor kube med logoen sto fylkesråd Anne Marit Mevassvik og fortalte om symbolikken som ligger bak.

Vennlig form

For å forklare: det er fylkeskartet i skråstrek. Skråstrekene symboliserer stråstrekene i nord-østlig retning som finnes i bergarter og elver i Trøndelag. Det er grunnen til at de stiger opp mot høyre.

I tillegg er det 12 prikker i logoen. De viser setene i det gamle Frostatinget. De er spredt ut over hele Trøndelag og er en del av den demokratiske historien til regionen, skriver Trøndelag fylkeskommune.

Det er også en del psykologi i logoen. Kantene er avrundet for å gi en vennlig form. Når strekene stiger opp mot høyre er det et signal på optimisme ifølge formpsykologien.

Forskjellige farger

Logoen kan brukes i seks forskjellige farger, men det er også mulig å bruke den som forgrunn eller ramme for et foto.

Fylkesvåpenet blir Nord-Trøndelags gamle fylkesvåpen, et gullfarget kors på hvit bunn. Symbolikken i det er historien om at Olav den hellige skal ha hatt et gullkors på hvitt skjold under slaget på Stiklestad i 1030.