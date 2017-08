Langemann hylles på Facebook etter heltedåd

Langemann-skuespiller Ole Martin Aune Nilsen fra Stjørdal fikk vondt da han så at en av sine største fans ikke fikk plass ombord i båten da "Den Sorte Dame" seilte av sted med 70 gjester som skulle spise sjørøverfrokost.

- Denne gutten hadde ikke fått plass ombord til sjørøverfrokosten. Jeg fikk vondt av å se at han sto igjen på brygga. Jeg ba skipperen vente, så løp jeg ned brua og bort til gutten, sier Aune Nilsen.

Der pratet han med gutten, og poserte for bilde sammen med han.

- Han fikk ikke til å se så mye, jeg merket at det var stort for han, sier Aune Nilsen.

Mens han tok seg av en av hans aller største fans, måtte de 70 gjestene ombord på Den Sorte Dame vente.

- Det tåler de, sier han lattermildt.

Og møtet med den unge gutten gjorde tydeligvis større inntrykk enn det Aune Nilsen hadde sett for seg. To dager senere publiserte guttens far, Ketil Solmyr, dette rørende innlegget på Facebook:

Kjære Langemann!

Lørdag 12. august gjorde du noe helt spesielt for en ung mann.

Jeg la merke til at du målbevisst tok deg av Den Sorte Dame, som ventet på å dra på sjørøverfrokost, og gikk rett bort til min sønn. En 19 år gammel psykisk utviklingshemmet ung mann som ikke fikk plass på denne turen.

Du la armen rundt han og overøste ham med komplimenter om hatt, sverd og annet utstyr han sto med i armene. Velvillig lot du deg fotografere med en noget forlegen fan.

Tusen takk for det!

Det du ikke så var det som skjedde etterpå!!!

En kar som er noe av det stolteste jeg noen gang har sett. En kar som hadde hatt sin helt komme bort til han for å prate med kun han! En kar som ikke kunne vente med å fortelle mamma hva han hadde opplevd. En kar som ikke snakket om annet i bilen hele veien tilbake til Asker den ettermiddagen. En kar som, til slutt, sovnet med en utskrift av bildet av dere to i hånda.

Vil rette en supertakk til dere som jobbet i Abra Havn denne helgen men en ekstra spesiell takk til deg som spilte Langemann. En dyp, personlig, tusen takk til deg.

TUSEN TAKK!!!

Så langt har over 8.500 likt innlegget, det er delt 100 ganger, og 135 har kommentert innlegget.

Ole Martin Aune Nilsen sier han ble helt overveldet da han så responsen på Facebook.

- Når vi er i rolle - og det er store kjente roller som mange har et forhold til, så skjønner du at det kan være stort for noen. Det må forvaltes på en smart måte, og det er viktig å bruke øynene og fange opp slike ting. Det å være skuespiller medfører et visst samfunnsansvar. Det er fint å bli minnet på det, sier Aune Nilsen.

Han legger til at han setter stor pris på reaksjonene. En annen som heller ikke hadde forventet slike reaksjoner, er Ketil Solmyr.

- Responsen er helt insides. Jeg tenkte på dette som en gest til "Langemann", for det han gjorde på lørdag fortjente en takk. Jeg la den ut på Sabeltanns facebookside i håp om at han ville plukke den opp. Responsen førte til at jeg måtte skru av Facebook-varslingen på telefonen, sier Solmyr.