Fant kattunger i matsøpla

Det var politiet som leverte kattungene på klinikken i Stjørdal onsdag, tynne, dehydrete og slappe. Nå jobbes det med å få dem i form igjen.

Ble funnet i søpla

De to kattungene ble observert av renovasjonsfolk inne i søppelbilen. Noen hadde kastet dem i matsøpla.

– Vi blir fryktelig lei oss, men de ble berget før det gikk virkelig ille, sier dyrepleier Kristine Tynes. Hun forteller at de nå har gitt kattene væskebehandling, ormekur og en helsesjekk., og de håper at de greier seg.

Det skal også ha vært en tredje kattunge, men denne klarte å rømme. Tynes forteller at politiet dro ut igjen for å se etter kattungen.

Når Trønder-Avisa tar kontakt, ligger kattene og varmer seg. Det er ennå uvisst hva som blir deres skjebne.

– Det er vanskelig å si hvor gamle det er, men vi anslår mellom åtte og ti uker, forteller dyrepleieren. De er heller ikke sikre på om de er ville eller tamme.

– Men de ser ut til å ha kviknet litt til, og de virker tamme, så vi får se, forteller hun.

(Saken fortsetter under bildet):

Mange dyrevenner

Klinikken la onsdag formiddag ut et Facebook-innlegg med bilder av kattungene, og responsen lot ikke vente på seg. I skrivende stund har kattene tilbud om ti forsterhjem.

– Vi vil følge dem opp her i et par dager fremover før vi finner et nytt hjem til dem, forteller Tynes som legger til at dumping av katter og andre kjæledyr er et gjentagende problem, spesielt i sommermånedene.