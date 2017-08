Politiet melder onsdag kveld om at det er gjort innbrudd på Byasetra i Steinkjer kommune.

Knust vindu

Operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Morten Mørkved, sier innbruddet på setra i Byafjellet trolig er utført mellom klokken 19 og 22 tirsdag kveld.

– Vedkommende har tatt seg inn ved å knuse et vindu. Det er ikke store mengder som er stjålet, men det meldes om at noe alkohol, fyrstikker og noen gamle klær er tatt med fra stedet, sier Mørkved.

Ønsker tips

Han sier politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser, men at de foreløpig ikke har noen mistenkte i saken.

– Men dette er et turområde, så om noen har observert noe mistenkelig ønsker vi å få høre om det, sier Mørkved.

Gjerde klippet opp

Mari Ann Landsem Melhus fra Steinkjer var en av dem som tok turen til setra onsdag morgen. Hun sier det lå mye knust glass både innenfor og utenfor setervinduet.

– Det første synet jeg reagerte på da jeg kom fram, var at gjerdet som er bygd rundt setra var klippet opp på fremsiden. Etterpå så jeg at ruten var knust. Jeg kikket inn for å se hva som hadde skjedd, men dro deretter ned fra området for å melde ifra om innbruddet, sier hun.

Nedrevet trimkasse

Landsen Melhus sier hun gikk den samme turen tirsdag i 19-tiden, og at setra da sto uskadd.

I tillegg til innbruddet, fant hun også en nedrevet trimkasse ved Brennberga, som ligger langs stien på vei opp til setra. Hun sier kassen ser ut til å ha blitt skjært ned med kniv.

– Jeg tror innbruddet kan sees i sammenheng med at trimboksen er skjært ned. Registreringsboka som lå inne i trimboksen er også borte, uten at jeg skjønner helt hva de skal med den, sier hun.

Operasjonsleder Morten Mørkved sier det vil opprettes sak på forholdet, og etterforskes videre av politiet.