Inviterer Norske Skog til møte

Det opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

I meldingen står det at asken fra biobrenselsanlegg etter dagens regelverk regnes som avfall, og kan for eksempel ikke benyttes til spredning i skog med mindre man får samtykke fra Miljødirektoratet.

– Vil bidra til tiltak

Sammen med ledelsen i Norske Skog sier klima- og miljødepartementet i pressemeldingen at de nå vil vurdere ulike løsninger for å få fortgang i arbeidet med utnyttelse av aske fra biobrenselanlegg.

– Norske Skog etterlyser tiltak som kan bedre lønnsomheten. Vi ønsker å bidra til dette, og inviterer til et møte for å få innspill om bedriftens behov. Klima- og miljødepartementet arbeider med å endre regelverket med sikte på at asken kan brukes på en hensiktsmessig måte med små konsekvenser for miljøet, sier statssekretær Lars Andreas Lunde i meldingen.

– Fra utgift til inntekt

I meldingen står det videre at et mulig tiltak er å tillate at asken blir brukt til gjødsling av skog. Et annet tiltak er å bruke den som fyllmasse.

– Dermed kan aske gå fra å være en utgift til å bli en inntekt for bedriften. Begge deler vil imidlertid kunne ta noe tid fordi det er miljømessige konsekvenser som må utredes først, står det i meldingen, men forteller at departementet også vil vurdere innspill fra Norske Skog om tiltak som kan iverksettes på kort sikt.

– Må sikre kunnskap

Lunde uttaler videre at askegjødsling kan være positivt i klimasammenheng fordi det vil bidra til økt vekst i skogen, men at det må sikres nok kunnskap om hvilke konsekvenser dette vil ha for naturmangfold og forurensing.

– Vi vil i tillegg vurdere et eget oppdrag til Miljødirektoratet om askeavfall kan brukes som fyllmasse. Jeg håper på et konstruktivt møte med ledelsen i Norske Skog om hvordan dette kan løses, melder Lunde.