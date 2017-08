80 prosent av lærerstudentene er trøndere

– Det er positivt, mener studieprogramansvarlig Arve Thorshaug ved grunnskolelærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger.

Han mener lokal forankring er viktig, både for utdanningen og studentene. Dessuten mener han det i større grad sikrer lærere som faktisk planlegger å bli i området også etter endt mastergrad.

Trives i Trøndelag

Det er i så fall godt nytt for kommunene, som i tiden framover skal gjennom et generasjonsskifte på lærerrommene.

– Jeg skal ikke bruke et begrep som «heimfødinger», men det er ikke tvil om at trøndere trives i Trøndelag. Vi er ikke kjent for å reise så langt. Det er trygt å være nær heimplassen, sier Thorshaug.

Han tror på større spredning når utdanningsinstitusjonene får spisset lærerutdanningene innen flere fagområder.

– I starten nå, etter at alle skal tilby femårig lærerutdanning, er alle studietilbudene ganske like. Vi tilbyr stort sett fordypning i de samme, tradisjonelle fagene. Når vi får spisset og markedsført oss innen kroppsøving, musikk og spesialpedagogikk, hvor vi har tradisjoner for å være gode, vil vi også tiltrekke oss studenter fra andre deler av landet.

Ledige plasser

Av de rundt 80 studentene som møtte opp til første studiedag på Røstad i Levanger, var om lag 80 prosent fra trøndelagsfylkene, ifølge lister Trønder-Avisa har fått fra opptakskontoret på studiestedet.

Fortsatt er det rundt 20 studieplasser ledig til grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. klassetrinn, hvor kun halvparten av plassene er fylt opp.

– Ledige plasser, og stort sett trønderske studenter: Har Nord universitet lykkes i å markedsføre lærerutdanninga i Levanger utenfor regionen?

– At det er ledige studieplasser på lærerutdanning for 1.–7. trinn er en nasjonal utfordring. Det er for få som ønsker å bli lærer for de yngste barna, selv om det er her vi trenger de beste lærerne. Samtidig må vi nok erkjenne at fusjonen ved Nord universitet har gjort det utfordrende markedsføringsmessig. Det er helt klart noe vi må analysere i etterkant. Samtidig vet vi at mye skjer de første to ukene etter oppstart, før «overgangsvinduet» stenger, sier Thorshaug.

Tre lærerutdanninger, i Levanger, Nesna og Bodø, med ulike Campus-størrelser og spesialiteter, har gjort at utdanninga på Røstad stort sett har nådd ut i trøndelagsfylkene.

Da Trønder-Avisa samlet de 18 frammøtte som skal utdanne seg som barneskolelærere, var halvparten av dem nordtrøndere. 13 av studentene var fra Trøndelag.

– Æ e heimkjær (20), innrømmer Guro Ringseth fra Beitstad.

– Æ søkt på restetorget, begrunner Mia Tangstad (20) fra Verdal om hvorfor hun havnet i nabokommunen.

Klassens krydder

Ei fra Akershus, ei fra Østfold, ei fra Finnmark og to fra Nordland. Det er krydret blant førsteårsstudentene på grunnskolelærerutdanninga, som skal gjennom en femårig masterutdanning for å bli barneskolelærere.

Resten er trøndersk.

– Jeg har familie i Levanger, og kjenner derfor området litt fra før, sier Moa Rygg Sikstrøm (18) fra Son i Akershus.

Tora Hoven (20) fra Lakselv i Finnmark har foreldre som begge kommer fra Levanger, som dermed kjente en dragning mot å studere i foreldrenes hjemby.

– Kjæresten min studerte her allerede, så jeg flyttet etter, forklarer Anders Bertelsen (21) fra Sømna i Nordland.

Ingen av de fem ikke-trønderne tror det byr på problemer å gå i en klasse med så stor andel «innfødte».

Det er i hvert fall ingen tvil om hva som blir stammespråket.