Fylkesmannen går i mot kraftutbygging

Fylkesmannen går imot de omsøkte prosjektene i Strindelva og Jørstadelva, og fremmer innsigelse til utbygging. Det opplyses det i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– En utbygging av Strindelva kraftverk vil etter Fylkesmannens vurdering medføre ytterligere store negative konsekvenser både for reindriftsnæring/samiske interesser og for regionale og nasjonale miljøinteresser i området, skriver fylkesmannen.

Det pekes på at dette vil føre til betydelig bortfall av den urørte naturen i området, og at det vil føre til negativer konsekvenser for det som regnes som Nord-Trøndelags høyeste og lengste sammenhengende fossefallsstrekning. Dette strekket er 150 meter langt.

For Jørstadelva sin del argumenteres det med at en utbygging vil medføre store konflikter med vassdragsvernet og forutsetningene som ligger til grunn for vernet av Jørstadelva, og konflikt med Kjenstad landskapsvernområde.