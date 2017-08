Kroken på døra for Born Møbel

Det skriver daglig leder Oddvar Schjetne i en pressemelding torsdag formiddag.

Ordrereserve på 1,5 mill

– Born Møbel As har dessverre måttet konkludere med at selskapet ikke oppnådde målet med å restrukturere selskapet. Det er blitt arbeidet i lengre tid med å få restrukturert bedriften og tilføre ny og nok kapital.

Schjetne peker på flere faktorer som har gjort at de nå kaster kortene. Deriblant en brann i fabrikklokalene i februar.

–Den satte oss vesentlig tilbake med hensyn til leveringsdyktighet. Vi hadde ved produksjonstopp, en ordrereserve på vel 1,5 mill, opplyser han i meldingen.

Jobbet med restrukturering

Tidligere i år skrev Trønder-Avisa at Born Møbel skulle sette ned en arbeidsgruppe for å gjennomgå alle deler av bedriften.

Møbelfabrikken søkte det kommunale næringsfondet i Verran om støtte til arbeidsgruppen. I søknaden skrev daglig leder og hovedaksjonær Oddvar Schjetne at Born Møbel befinner seg i en uvanlig situasjon.

«Oftest er det markedet som framprovoserer konkurs. Det er ikke situasjonen i Born. De har et marked som etterspør deres produksjon. Borns problem er at de ikke har greid å produsere et tilstrekkelig volum for å møte etterspørselen», skrev Schjetne i søknaden til næringsfondet.

Born Møbel AS ble startet av samme eiere etter at Born Designmøbler gikk konkurs på tampen av 2015.

Ikke nok penger

– Vi har vært meget oppmerksom på at en restrukturering skulle starte fra bunn og steg for steg bygge opp til en strukturert og effektiv bedrift og vi har vært tydelig på at når Born Møbel skal utvikle seg industrielt må den finansielle plattformen være tilstrekkelig, sier Schjetne, som legger til at de har prøvd «alt tenkelig og utenkelig» for å komme i mål.

– Det er en trist dag for våre ansatte, lokalsamfunnet og Tjuin Industriområde, mitt håp er at det raskt kan komme på plass alternativ som gir våre medarbeidere nytt arbeide å gå til.