Mann fra Steinkjer i arbeidsulykke i Hordaland

Det var Bergens Tidende som først meldte om ulykken onsdag.

– Fra AMK fikk vi beskjed om en mulig fastklemt person under en maskin på cirka 500 kilo. Deretter fikk vi ganske raskt beskjed fra en brannmann som var i området at personen var blitt frigjort av personer på stedet, sa vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland til BT like etter hendelsen.

Sendt til sykehus

Avisen skriver at brannvesen og politi ble varslet om ulykken klokken 12.35. Operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt sier til BT at personen som ble fastklemt skal ha vært bevisst hele tiden, og ble kjørt til sykehus i ambulanse.

Direktør for sagbruket, Ørjan Mikal Kalsaas, sa til avisen at ulykken rammet et innleid firma som holdt på med montering av en radiator.

Sikring løsnet

Daglig leder i Steinkjer Mekaniske, Jan Helge Svarva, bekrefter at den skadde er en ansatt i bedriften.

– Vi utfører denne uken arbeid ved sagbruket. Uhellet skjedde da det skulle monteres en varmeveksler, sier Svarva til Trønder-Avisa, men forteller at denne skal ha en vekt på rundt 200 kilo.

– En av sikringene løsnet under monteringen av varmeveksleren, og en ansatt hos oss fikk den over brystet.

Mann fra Steinkjer

Svarva sier det er snakk om en mann fra Steinkjer. Han ble først fraktet til sykehuset i Voss etter ulykken, før han ble transportert videre til Haukeland sykehus i Bergen.

– Der ble det tatt bilder, som viste en brist i en av ryggvirvlene. Bristen var heldigvis slik at han ikke ble påført alvorlige skader. Han må gå med et korsett i ukene som kommer, men var tilbake i arbeid allerede torsdag, sier den daglige lederen.

Han forteller videre at Arbeidstilsynet stanset arbeidet etter ulykken, men at det nå er satt i gang igjen.

– De har gått igjennom alle papirer, og gjort undersøkelser. Vi har fått beskjed av kontrolløren om at ulykken sees på som et uhell, men vi ser på det som alvorlig at slike ting skjer. Varmeveksleren ble montert med to sikringer, men det er nå bestemt at arbeidet skal fortsette med tre sikringer.

Mannen som ble skadd er ifølge Svarva ventet å reise hjem til Steinkjer med selskapets servicebil denne helgen.