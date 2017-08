Medier: Flere drept i terroraksjon i Barcelona

Flere mennesker er drept i terrorangrepet i Barcelona torsdag, ifølge lokale medier. To væpnede personer skal ha tatt seg inn på en restaurant.

Radiostasjonen Cadena Ser melder om 13 drepte etter angrepet på hovedgata Las Ramblas, men dette er ikke offisielt bekreftet.

Politiet bekrefter at det er minst tre døde og en rekke skadde etter at en varebil torsdag kjørte inn i en gruppe mennesker ved Las Ramblas, ifølge avisa El Pais.

To væpnede menn skal ha gått inn i en restaurant i nærheten, ifølge Sky News. Ifølge AFP er en av disse gjerningsmannen fra varebilangrepet, men andre medier melder om at politiet fortsatt leter etter gjerningsmannen fra dette angrepet. En kilde i politiet sier de leter etter til sammen to gjerningsmenn.

Tog og t-banestasjoner sperret

Ifølge Reuters har tog og T-banestasjoner blitt sperret av.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisa Expressen.

VG har snakket med flere vitner som oppholder seg i Barcelona, blant dem Rikke Nervik.

– Jeg sto og ventet på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppa på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier hun.

– Det var grusomt

Nordmenn i Barcelona beskriver hvordan føreren av varebilen kjørte vinglete og tilsynelatende forsøkte å treffe flest mulig mennesker i Placa Catalunya.

Barcelona er en populær turistby, og det var mange nordmenn i nærheten av plassen Placa Catalunya da angrepet skjedde torsdag.

– Vi hørte en motor som ruste. Så hørte vi folk som skreik. Vi kastet oss inn i en sidegate til Ramblaen. Der slapp butikkeiere inn folk og tok ned gitteret, forteller Aage Grimstad fra Sandnes til Stavanger Aftenblad.

Han er i den spanske feriebyen med kone og et annet ektepar. Han sier at de var 10 til 20 meter unna bilen.

– Det var grusomt. Det så ut som om føreren prøvde å treffe flest mulig. Bilen kjørte vinglete og siktet der det var mange folk. Det minner veldig om Nice. At det har vært flere lignende hendelser er nok grunnen til at vi var obs og kom oss raskt vekk da vi hørte ropene, sier han.

Også Kaihanb Sakhi fra Arendal beskriver kaoset i sekundene etter at bilen kjørte inn i hovedgata i Barcelona.

– Folk skrek og løp for å gjemme seg. Vi visste ikke hva som skjedde med en gang og ville bare finne dekning, sier han til TV 2.

Venninnene Tine Elise Nilsen og Ina Sofie Myrdal var på vei til handlegaten da de hørte de første sirenene etter angrepet. Først trodde de det hadde skjedd en ulykke, men da de kom fram skjønte de alvoret i situasjonen, forteller Nilsen til NRK.

– Området er stengt av med sperrebånd, og det er helt fullt med politi med maskingevær, forteller hun.

UD ber nordmenn i Barcelona melde fra

Utenriksdepartementet har ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av terrorangrepet i Barcelona.

Situasjonen var fortsatt uavklart ved 19-tiden. Pressevakt Ane Lunde i Utenriksdepartementet sier ambassaden jobber for fullt med å kartlegge om nordmenn kan være rammet.

– Vi oppfordrer nordmenn som er i området om å kontakte sine hjemme, sier Lunde til NTB.

Barcelona er en svært populært turistby, og et yndet reisemål også for nordmenn. Det gjør det ekstra vanskelig for norske myndigheter å få oversikt.

– Det er selvfølgelig krevende. Ambassaden bruker sine kontaktpunkter, som lokalt politi og lokale myndigheter, sier Lunde.

Fordømmer angrepet

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer angrepet i Barcelona i Spania.

– Jeg fordømmer det forferdelige angrepet i Barcelona. Mine tanker går til alle berørte. Vi står samlet i kampen mot terror, skriver Stoltenberg på Twitter knappe halvannen time etter den første meldingen om angrepet i Barcelona.

– Meningsløs terror

Statsminister Erna Solberg (H) sier tankene går til dem som er rammet etter terrorangrepet i Barcelona.

Solberg kommenterte angrepet på Twitter torsdag kveld.

– Uskyldige rammet av meningsløs terror i Barcelona. Mine tanker går til alle de som er rammet, skriver hun.

Også utenriksminister Børge Brende sendte ut en melding for å fordømme angrepet.

– En europeisk storby rammes nok en gang av terroristers feige angrep. Våre dypeste kondolanse til de som er rammet, deres familier & Spania, skriver utenriksministeren.

Han skriver videre at han på det sterkeste fordømmer det feige terrorangrepet i Barcelona.