Varebil kjørte inn i folkemengde i Barcelona

To personer skal ha blitt drept, ifølge Sky News, som siterer lokale medier. En rekke mennesker ble skadd da en varebil torsdag kjørte inn i en gruppe mennesker ved hovedgata La Rambla, skriver El Pais. Dette er et område hvor det vanligvis befinner seg mange turister.

Litt senere meldte lokale medier at to væpnede menn hadde gått inn i en restaurant i byen, ifølge Sky News.

Kilder i politiet forteller at føreren av varebilen flyktet fra stedet til fots. Over ti utrykningskjøretøyer er på stedet, og skadde mennesker får behandling av helsepersonell ved åstedet for hendelsen.

Ifølge Reuters har tog og T-banestasjoner blitt sperret av.

– Helt plutselig, midt på gaten, trykker bilføreren gassen i bånn og kjører rett inn i folkemassen. Det ser ut som den kjører over jeg vet ikke hvor mange personer. Tre-fire mennesker minst fløy i alle retninger, sier Hampus Hagander, som bor i Barcelona, til den svenske avisa Expressen.

VG har snakket med flere vitner som oppholder seg i Barcelona, blant dem Rikke Nervik.

– Jeg sto og ventet på bussen og så masse folk som løp i alle retninger. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd, så jeg hoppa på den nærmeste bussen. Mange andre prøvde å komme seg på, men den kjørte av gårde, sier hun.