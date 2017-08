Da kvinnen var dårlig til beins, tok Tysland ansvar og fikk henne på konsert

Det er Dagbladet som omtaler den lett rørende saken fredag, om Tove Irén Gladsø Røberg som er dårlig til beins og ikke kom seg opp bakken til konserten hjemme på Tyslands tun høyt oppe i lia på Oppdal.

– Jeg ringte ham for å spørre om jeg kunne ta taxi helt opp. Han tok telefonen med én gang selv om jeg ringte fra et ukjent nummer. «Vi skal nå alltids få deg opp», sa han, forteller Gladsø Røberg til Dagbladet.

Sendte sjåfør

Og Tysland holdt det han lovet, og sendte en egen mann ned til Oppdal sentrum for å hente Røberg i bil.

– Det var sjåføren som kjørte musikerne til Tysland, og han kom med Tyslands egen bil. Han kjørte oss hjem etter konserten også. Han hentet stoler, og vi fikk en plass med kjempefin utsikt. Jeg måtte bare gå fem-seks meter, forteller Gladsø Røberg, som beskriver konserten med Tysland som helt fantastisk.

Steinkjerkvinnen mener mange har noe å lære av Tyslands opptreden.

– Han viser virkelig at han setter pris på sine fans og gjør det han kan for dem. Jeg er imponert over at han bryr seg så mye om de som kommer til tunet hans for å høre på ham, selv om han er en kjent person. Andre musikere og folk burde ta lærdom av det Tysland gjorde. Vi er like mye verdt som de som klarer å gå opp bakkene, sier Gladsø Røberg til Dagbladet.

- Jeg som skal takke

Til avisa sier rockeveteranen fra Namsos at det er han som skal takke.

– Jeg synes jo at de skal få med seg konserten selv om de er dårlige til beins. Det er allright å være behjelpelig. Det er ingenting som gleder mer enn at folk setter pris på det man gjør, sier Tysland til Dagbladet.

Årets tunfest hjemme hos Tysland - som var den 13. i rekka - ble avviklet forrige helg, og rundt 1.000 mennesker møtte opp til arrangementet.

Deriblant Tove Irén Gladsø Røberg, som aldri vil glemme den gode hjelpen hun fikk fra hovedpersonen selv.