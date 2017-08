Norske Skogs gjeldsfrist utsatt i fem dager

Hele børsmeldingen kan du lese her (på engelsk).

– Vi er glade for at sentrale aksjeeiere er villige til å støtte selskapets aktivitet gjennom likviditetsmidler som lån, sier konsernsjef Lars Sperre i børsmeldingen.

Dagens utsettelse er en forlengelse av eksisterende avtaler med kreditorene, inkludert nok en utsettelse på renteinnbetalinger for den gjeldstyngede papirgiganten. Norske Skog har også fått løfter om kassekreditt på 16 millioner euro, tilsvarende cirka 150 millioner kroner, som de kan bruke for å dekke løpende utgifter.

– Kreditorene forlenger fristen ut fra et ønske om mer tid til samtaler og dokumentasjon, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til NTB.

Fristen sammenfaller med at selskapet skal legge fram resultatet for andre kvartal onsdag. Resultatframleggelsen skulle egentlig skje 3. juli, men ble utsatt.

Torsdag blir aksjonærene orientert

– På den ekstraordinære generalforsamlingen neste torsdag får aksjonærene informasjon i status i prosessen. Det vil bli et nytt møte der aksjonærene får et endelig forslag til vedtak, sier Dybevig.

Planen som legges fram tidlig i neste uke skal ha støtte fra flertallet av kreditorene bak to store lån, ifølge børsmeldingen.

Gjeldsforhandlingene mellom aksjonærer og kreditorer i Norske Skog handler til sjuende og sist om eierstrukturen. De største kreditorene har lagt på bordet et forslag som innebærer at de vil eie tre firedeler av selskapet, mens andelen til de øvrige aksjonærene reduseres til 5 prosent. Flere forslag er forkastet, og fristen for å komme til enighet er utsatt flere ganger.

Oppkjøp årsak til gjeld

Norske Skog har pådratt seg milliardgjeld etter lånefinansierte oppkjøp og vært på randen av konkurs flere ganger. Selskapets sju fabrikker går med overskudd, men at for mye av det de tjener, går til å betale renter.

– Våre papirfabrikker er svært konkurransedyktige, fortsetter konsernsjefen, som mener at de norske virksomhetene har positive framtidsutsikter, uavhengig av kapitalstruktur.

2.500 mennesker jobber i selskapet, som har virksomhet i seks land. I Norge er det omkring 370 ansatte i Skogn og drøyt 500 i Halden. Selskapet har lenge har slitt i et fallende avispapirmarked.

Egenkapitalen i selskapet er tapt og selskapet hadde ved utgangen av mars i år en rentebærende gjeld på 6,4 milliarder kroner.