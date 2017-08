160 BH-er henger på gjerdet til Anders

– Det startet da vi var på Island på ferie i sommer. Vi kjørte mye rundt, og passerte flere gårder, sier Anders Grande fra Leksvik til Trønder-Avisa.

– Hos en av gårdene hang det flere BH-er på gjerdet, så vi ble litt nysgjerrig på hva grunnen til dette kunne være.

For å finne ut av den noe uvanlige gåten begynte bonden å søke på internett, og fant ut at det overraskende synet er i ferd med bli en trend i flere land.

– Vi fant ut at dette er en måte å samle inn penger til Kreftforeningen på, og bekjempelsen av brystkreft. Det er gjort i flere andre land, så denne uken bestemte jeg meg for å prøve det samme, sier Grande.

Startet egen kampanje

Han la derfor torsdag ut en melding på facebook, hvor han fortalte om den nystartede aksjonen. Venner og kjente startet med å henge opp de første BH-ene på gjerdet.

– Tanken er at jeg skal donere 100 kroner til Kreftforeningen for hver BH som blir hengt opp. Jeg tenkte at det ikke kom til å bli så mange som endte opp med å bidra, og torsdag kveld hang det tre BH-er der.

Våknet opp til 20 BH-er

Engasjementet skulle likevel vise seg å bli stort, for morgenen etter hang det 20 BH-er på gjerdet. Da dagen nesten var omme fredag, hang det 70.

– Dessverre var det bare 50 av dem som fortsatt hang der da jeg gikk ut en siste tur midnatt. Noen hadde rett og slett stjålet 20 av dem, så da la jeg ut en litt sur melding på Facebook, hvor jeg ba vedkommende levere dem tilbake, sier den lystige bonden.

Lørdag ettermiddag kunne han likevel melde om at tyveriet ikke hadde gjort store skader på innsamlingen. I 15-tiden melder Grande nemlig om at 102 BH-er henger på gjerdet langs veien i Leksvik.

– Det betyr at vi har samlet inn over 10.000 kroner, sier han fornøyd.

Har fått sponsorer

Grande innrømmer at den store pågangen av bidrag har vært høyere enn ventet, og at dette også skapte noen økonomiske utfordringer. Situasjonen ble likevel raskt løst da han gikk på utkikk etter lokale sponsorer.

– Det skjer jo ikke så mye i Leksvik, så responsen har vært veldig stor. Jeg hadde ikke hatt sjans til å betale hele summen alene, men andre bønder og bidragsytere har stilt opp.

– Derfor har vi gjort det slik at jeg betaler for de 50 første, og de neste 50 sponses av an annen. Leksvik Innkjøpslag har nå også gitt beskjed om at de sponser BH nummer 110 til 160. Det er også mange som ringer inn og for eksempel vil sponse fem og fem, sier han, og tror det dermed ikke vil by på problemer å få inn mer penger om flere BH-er henges opp.

Til tross for det morsomme påfunnet, sier Grande at det viktigste likevel er å få samlet inn penger.

– Jeg kjenner folk som er rammet av brystkreft, og det viktigste er å hjelpe. Jeg håper så mange som mulig vil bidra. Det er god plass foran gården, så her er det bare å stanse og ta en kikk for de som passerer, sier han.

PS! Klokka 20.00 lørdag kveld oppdtaterer Anders Grande oss: Nå henger det 160 brystholdere på gjerdet hans.