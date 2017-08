Avlyser konsert med Åge og Sambandet

Åge og Sambandet skulle etter planen gå på scenen i Folkeparken i Verdal lørdag, men Selnes bekrefter overfor Trønder-Avisa at det nå er valgt å avlyse arrangementet.

– Vi har fått advarsler fra flere hold angående regnværet som er ventet, og har snakket med Meteorologisk Institutt, sier Selnes, som henviser til en pressemelding sendt ut av Verdal IL lørdag ettermiddag.

– Må tenke på sikkerheten

Der skriver klubbens hovedstyre at det ekstreme værvarselet gjør at de som arrangør først og fremst må tenke på sikkerheten.

– Dette gjelder både for publikum og sceneforholdene. Med flere tusen mennesker tilstede under slike værforhold vil det være uforsvarlig å gjennomføre konserten.

Ny konsert i september

Styret skriver videre at de beklager avlysningen, men håper på forståelse fra publikum.

– Selv om Åge og Sambandet har et hektisk program har de lovet oss å komme lørdag 2. september. De som har kjøpt billett på forhånd vil nå få dette refundert hvis ønskelig, eller bruke den på den nye konserten. Evt refusjon av billett taes igjennom Kultar.no, står det i meldingen.

Namsosmartnan flytter under tak

Namdalsavisa melder at det også for Namsosmartnan gjøres endringer grunnet været.

Martnasgeneral Jørn Opdahl sier til avisa at de i samarbeid med Namsos kommune og Scandic Rock City Hotell har besluttet å flytte martnasfesten lørdag kveld til NTE Arena og Scandic Rock City Hotell.

– Det ville blitt for utfordrende å ha et så stort arrangement i Nexans-bygget. Det er regulert til industriformål og ikke godkjent for konsert. Nå har vi fått Namsos kommune og Scandic Rock City Hotell med på laget, og tar sikte på å arrangere en kjempefest i NTE Arena, sier Opdahl til NA.

De skriver videre at NTE Arena har kapasitet til å ta 1.100 personer. Klokka 12.00 lørdag var det solgt cirka 600 billetter til martnasfesten med Stiv Kuling, Return og Stage Dolls.