Avlyser lørdagens Åge-konsert i Verdal

– Konserten med Åge og Sambandet 19. August i Folkeparken Verdal må dessverre avlyses, står det i pressemeldingen fra klubbens hovedstyre.

– Med et slikt ekstremt værvarsel må vi først og fremst tenke på sikkerheten. Dette gjelder både for publikum og sceneforholdene. Med flere tusen mennesker tilstede under slike værforhold vil det være uforsvarlig å gjennomføre konserten.

Ny konsert i september

Styret skriver videre at de beklager avlysningen, men håper på forståelse fra publikum.

– Selv om Åge og Sambandet har et hektisk program har de lovet oss å komme lørdag 2. september. De som har kjøpt billett på forhånd vil nå få dette refundert hvis ønskelig, eller bruke den på den nye konserten. Evt refusjon av billett taes igjennom Kultar.no