Bolig i Verdal totalskadd etter brann

Klokken 21.30 lørdag kveld meldte politiet i Nord-Trøndelag om en brann i Verdal. Brannen i huset som ligger ved Volhaugen skal ha vært synlig fra store deler av Verdal.

– Melding om brann i bolighus. Nødetater på veg, var første melding fra politiet

Nabohuset ble evakuert mens brannen pågikk for fullt.

Ingen skadet

Like før klokken 22.00 lørdag kveld opplyste politiets operasjonsleder ingen ble skadet i forbindelse med brannen.

– Ingen var hjemme da brannen startet og brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen. sier Jørgen Grønli som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag.

Vet ikke årsaken

Grønli opplyser samtidig at det er for tidlig å ha noen formening om hvordan brannen har startet.

Bolighuset har fått store skader i brannen og klokka 22.20 var fortsatt brannvesenet på stedet.

Nedbrent søndag ettermiddag

Klokken 01.40 natt til søndag fikk politiet en ny melding om at varmen hadde blusset opp igjen i boligen.

– Politiet dro fra stedet etter den første utrykningen i 22-tiden, så jeg har ikke oversikt over hvor lenge brannvesenet holdt på på stedet. Men det kom meldinger natt til søndag om at varmen hadde blusset opp igjen, og mer enn det har vi ikke informasjon om per nå, sier operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Rune Reinsborg.

Søndag ettermiddag var huset helt nedbrent, og det var fortsatt mye røyk i området.