Fire kjørte uten førerkort og to biler ble avskiltet

Mellom klokka 12.00 og 14.00 hadde Statens vegvesen kontroll av kjøretøy som passerte E6 på Sneppen i Steinkjer. Her viste det seg ganske snart at det var en del småpjusk kontrollørene kunne sette fingrene på.

To kjøretøy ble avskiltet i forbindelse med kontrollen, og det ble også skrevet ut 19 kontrollsedler. Sjåførene som fikk overlevert slike sedler må vise bilen frem for Biltilsynet innen noen uker – og da er det forventet at alt skal være i orden.

For lav i front

Ole Jakob Friberg fra Steinkjer kom kjørende med sin noe tilårskomne oransje Volkswagen Boble og ble stanset for kontroll. Her var det meste på stell, men Bobla var noe lav i fronten mente kontrollørene.

– Bilen er Eu-godkjent, men det er ikke noe problem å kjøre oppom Biltilsynet til uka å få den kontrollert igjen, sa Friberg som syns det var greit med gode råd fra Statens vegvesens kontrollør Roar Susegg.

– Det er flott å få skikkelig veiledning. Det er til det beste for alle at kjøretøyene langs vegene er godkjent.

– Tøff doning

Roar Susegg syns Bobla til Friberg var råtøff og roste sjåføren for doningen.

– Her var det veldig mye som var bra, men akkurat den tuppinga i front var vel litt i tøffeste laget, smiler Susegg.

Fire uten førerkort

Elleve sjåfører hadde glemt å ta på seg sikkerhetsbeltene og fikk utskrevet hvert sitt gebyr. I tillegg manglet fire sjåfører førerkort og to av disse hadde tidligere fått inndratt førerretten for bil.

– De to ble med på politistasjonen for å avgi forklaring og innrømmet umiddelbart at de ikke hadde rett til å kjøre bil. De vil bli anmeldt for kjøringen, sier Jørgen Grønli som er operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag.