Norge kan ikke leve av konstruerte debatter

Miljøbevegelsens tungvektere. Et stort antall forskningsinstitusjoner og akademiske miljøer. Direktorater, teknologiutviklere, leverandørindustri fra inn- og utland og, selvfølgelig; oppdrettere fra nær alle kontinenter. «Alle» var de i Trondheim denne uka. Hoteller fra Frøya til Innherred via Røros og Selbu ble fylt opp da kapasiteten i stiftsstaden nådde bristepunktet, og til slutt ble et stort antall tvunget til å dagpendle til Gardermoen. Selv sto jeg under tak og tok mot til meg for å gå ut i regnet onsdag, da jeg ble oppmerksom på drosjekøen – hvor bilene sto tett i tett mens de ventet på å slippe til for å avlevere passasjerene: Det var biler fra Hitra til Innherred, Fosen og Oppdal – et tydelig signal om den regionale betydningen.

Rett skal være rett; det var så absolutt politikere til stede i de mange hallene og teltene på Øya, men de nasjonale tungvekterne hadde ikke avsatt mange timer – selv om vi slår dem sammen. Derimot behøvde man ikke gå langt for å støte på ordførere og rådmenn – i løpet av noen korte timer gikk jeg meg tilfeldigvis på et tjuetall fra Trøndelag jeg kjenner godt, og langt flere jeg vet hvem er. En gjennomgangstone hos de fleste av dem var frustrasjon over den manglende interessen fra sentralt hold. For å sitere en av Trøndelags mest markante Ap-ordførere: Partilederen har utnevnt seg selv til havromsminister dersom det blir regjeringsskifte.

Hvis han mener alvor med det, burde han heller vært her enn på Sørlandet! En gjennomgang av utstillerlista bekrefter bildet: Ikke ett eneste parti hadde investert i egen stand da næringen «alle» mener blir vår viktigste kilde til eksportinntekter når oljealderen fases ut, møttes for å drøfte muligheter og framtidsvalg. Det hadde derimot fylkeskommuner, miljøorganisasjoner og kommuner. Det sier noe om hvem som har fått med seg hva som er i ferd med å skje – og hvor viktig det er å «komme i inngrep» med utviklingen, som man gjerne sier i de kretser.

Stort bedre blir det ikke dersom vi ser på hvilke pressefolk som var akkreditert. Det manglet lite på at det internasjonale nærværet var større enn det nasjonale – og også her var det et verdenshav mellom interessen for selvdyrkingen i Arendal til det som foregikk i Trondheim. Et raskt søk på «Aqua Nor», med litt ulike skrivemåter, viser at det siste bildet som dukker opp hos det nasjonale bildebyrået Scanpix er datert 2011. Et tilsvarende søk for Arendalsuka kommer opp med bilder tatt torsdag denne uka.

Misforstå meg rett: Arendalsuka er ikke uten betydning. Det har utvilsomt egenverdi å utvikle en arena hvor mediefolk og politikere kan møtes for å drøfte tidsånden – men den som tror dette alene er årsaken til valfarten til den idylliske sørlandsbyen når sommeren er på hell, tar feil: Her får man vist seg fram og bekreftet egen betydning, rett og slett fordi «alle» er der – og, selvfølgelig; at fjernsynskameraene mer eller mindre konstant er på, er heller ikke å forakte. Selv ikke i en tid hvor de lineære medieflater taper betydning. I Arendal får man styrket opplevelsen av at man tilhører kretsen av de viktige i riket.

Tilsvarende ville man neppe opplevd i Trondheim, iallfall ikke sett i et kortvarig valgkampperspektiv, hvor det som teller er å bli eksponert mens man tilsynelatende er enhver situasjons mester. Verre dét i et miljø hvor man ikke har kontroll på regien – og dertil risikerer å bli konfrontert av noen av landets tyngste private næringsaktører. Slikt gjør seg dårlig i tv-ruta – og da er det like greit å stå av, og heller stikke innom noen minutter i et gjennomregissert opplegg hvor sekretærkorpset har silet hvem man skal møte – og da gjerne i kjølvannet av kronprinsens åpningsbesøk. Da er selv ikke garva fiskere i humør til å snakke rett fra levra.

Det er mye jeg ikke har greie på, men privat har jeg såpass stor del av beina plantet på trøndelagskysten at jeg får med meg en del av de strømninger som gjør seg gjeldende – og trolig skiller ikke det seg voldsomt fra hva vi finner andre steder langs «Norðweg» – veien mot nord – som de første som ga landet navn, omtalte det som. Et av trekkene jeg ser er at det er økende avstand mellom den reelle virkeligheten der land møter hav – og oppfatningen i såkalte «sentrale» strøk. Det er ikke bare kommunale arealplanleggere og beslutningstakere som sliter med tempoet når milliardene ruller og ulike konflikter kommer til overflaten – heller ikke i det nasjonale byråkratiet og i det politiske toppsjiktet er kunnskapen overveldende. Det er nok å kaste blikket på kriteriene som legges til grunn for «samfunnsnytten» når milliardene til infrastruktur fordeles. Om ikke annet så av den grunn hadde man kanskje hadde stått seg på å bruke noen ufiltrerte timer i Trondheim hver sommer, når vekselvis fiskerinæringen og havbrukssektoren møtes i det som har utviklet seg til å bli verdens største og viktigste møteplasser for den blå sektoren.

Kysten sto sentralt i bevisstheten til det nasjonale fellesskapet fram til oljealderen gjorde sitt inntog tidlig på 1970-tallet. Norge som sjøfartsnasjon med en av verdens største handelsflåter, en omfattende verftsindustri, nærmere 50.000 fiskere og omfattende fiskeindustri som ga hel- og deltidsarbeid til titusenvis av mennesker, bidro til at kysten var en viktig del av fellesforståelsen. Med oljealderen ble blikket løftet opp fra kyststripen og ut i havet – mens oppmerksomhet mot noen få nøkkelpunkt på land, ikke minst Stavanger, på mange måter fortrengte den tradisjonelle oppfatningen av kystens samfunnsbetydning. «Offshore» ble begrepet alle fikk et forhold til. Nå ser vi at petroleumsvirksomheten er på vei ned – mens tradisjonelle og nye kystnæringer raskt vokser i betydning. Hvordan står vi som nasjon rustet til dette? Dette er etter min mening et atskillig viktigere spørsmål å sette på dagsorden, enn konstruerte verdidebatter i byen som er plassert midt i bibelbeltet.

Klassekampens nyhetssjef Mímir Kristjánsson hadde bursdag denne uka – og på Facebook postet han følgende utbrudd: «Jeg har bare ett bursdagsønske i år: Kan vi få litt mindre norske verdier, og litt mer norsk verdiskaping i monitor? Ved mindre vi skal drive en internasjonal verdikommisjon og eksportere Sylvi Listhaug, så må vi bygge nye, produktive næringer. Norske verdier er sikkert en artig debatt, men det hjelper ikke å skrive vafler og brunost på bunnlinja».

Med mindre man driver meieri eller kafé, selvfølgelig.

Amen.

John Arne Moen

Sjefredaktør