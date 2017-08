Gutt erkjenner voldsbruk mot ungdomsskoleelev

– Jeg kan bekrefte at han erkjenner selve handlingen. Bakgrunnen og motivet er det imidlertid ikke riktig å si noe om på det nåværende tidspunkt, sier den voldssiktede guttens forsvarer, advokat Rolf Christensen, til NTB.

Hendelsen skjedde utenfor Namsos barne- og ungdomsskole før skoletid mandag morgen. Offeret for volden er elev ved denne skolen.

– Begge er unge gutter av utenlandsk opprinnelse. Den siktede gutten er litt eldre enn fornærmede og går på en annen skole, opplyser Christensen.

Raskt pågrepet

Politiet ble varslet om saken like etter klokken 9, og like etter ble den siktede gutten pågrepet. Gutten er siktet for kroppsskade etter straffelovens paragraf 273. Strafferammen er seks års fengsel. Ingen av de to er kjent for politiet fra før.

Kilder på stedet opplyste først til NRK at det var brukt en kniv. Ifølge advokat Rolf Christensen dreier det seg om en skarp gjenstand. Rektor Grete Mo sier til Namdalsavisa at eleven fikk skader i ansiktet og ble øyeblikkelig sendt til sykehuset i Namsos.

– Det var skolen som ga beskjed til oss, sier lensmann i Namsos, Svenn Ingar Viken, til Trønder-Avisa.

Han forteller at politiet dro til stedet og deretter pågrepet en person på stedet. Begge de involverte skal være gutter, uten at politiet ønsker å gå ut med informasjon om alderen på de to.

Politiet skriver klokken 14.06 i en pressemelding at de to inolverte ikke er kjent for politiet fra før av.

Siktet for kroppsskade

Personen som er pågrepet er siktet under straffelovens §273, kroppsskade, som har en strafferamme på inntill seks år.

– Dette er den foreløpige siktelsen. Vedkommende er på veg inn i avhør nå, sier Viken klokken 13.00.

Straffelovens §273. Kroppsskade: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Viken ønsker ikke å gå ut med opplysinger om det har blitt brukt våpen, som kan ha forårsaket skadene fornærmede er innlagt med.

– Det er noe vi ikke ønsker å kommentere. Vi har ikke gått ut med om det har blitt brukt gjenstander overhodet, sier Viken.

– Ikke brukt kniv

Rektor ved Namsos ungdomsskole, Grete Mo, avviser at det har blitt brukt kniv under hendelsen - som enkelte har hevdet.

– Det ble brukt en gjenstand, men ikke kniv, sier hun til Trønder-Avisa.

Hun forteller at den skadde personen ikke er livstruende skadet. Personen som angrep eleven er ikke selv elev ved skolen.

– Det kom en person og angrep en av våre elever like før skolen startet i dag tidlig. Dette skjedde like utenfor skoleområdet, sier Mo.

Hun sier at det var en lærer som så at eleven var skadet da han gikk mot skolen etter angrepet.

– Nødetatene ble deretter varslet umiddelbart, forteller hun.

Pårørende er varslet

Elevens foresatte ble varslet med en gang hendelsen skjedde. I tillegg har skolen informert om hendelsen i alle klassen på skolen. De er også i ferd med å informere andre foresatte.

– Vi vil varsle alle om hendelsen. Skulle det være noen som har behov for informasjon eller hjelp, kan de ta kontakt med kontaktlærerne, sier Mo.

Hun legger til at det ikke var mange vitner til hendelsen, men at de som er involvert har fått hjelp og at de vil følges opp videre.

Avhører vitner

Flere vitner er og skal bli avhørt i saken. Politiet er derfor tilbakeholdne med informasjon.

– Det gjenstår en del avhør av vitner, samt siktede og fornæremede. Om det er brukt våpen, vil vi forsøke å få klarhet i via avhørene, sier Viken.

Politiet presiserer at de fortsatt er i et tidlig stadie av etterforskningen.

Politiet rykket ut etter melding om vold – tok 13-åring med narkotika Et titalls ungdommer var til stede da politiet rykket ut til slåsskamp.

Hverken politiet eller skolen ønsker å si noe om foranledningen til hendelsen.

– Det vil politiet informere nærmere om senere, sier rektoren ved skolen.

Skolen holder åpent

– Det har i dag mandag morgen vært en uønsket hendelse utenfor Namsos ungdomsskole. En elev er skadet og er under behandling ved Sykehuset Namsos. En mistenkt er tatt hånd om av politiet og vil bli avhørt. Politiet er ansvarlig for den videre oppfølgingen av hendelsen, skrev ungdomsskolen på sin nettside mandag formiddag.

Rektoren oppfordrer de som vet noe om denne voldshendelsen å kontakte politiet på telefon 02800.

– Elever som har behov for å snakke om hendelsen kan kontakte sin kontaktlærer som vil bistå med oppfølging. Undervisningen ved Namsos Ungdomsskole fortsetter som vanlig, skriver Mo videre.