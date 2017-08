Kronprinsparet kommer til Nord-Trøndelag

Det er Fylkesmannen som skriver dette i en pressemelding mandag. Kronprinsparet vil være i Nord-Trøndelag i to hele dager, fra 20. til 22.

september.

Syngende barn og teater

Kronprinsparet vil først besøke Øyrkollen på Kongsmoen i Høylandet, hvor det vil bli syngende barnehagebarn og medlemmer fra familieteateret som møter dem. De vil være ikledd flotte kostymer, skriver Fylkesmannen.

Etterpå vil de samme dag reise til Namsskogan og familieparken. Også der blir de møtt av mange barn, og skoleelver fra Namsskogan, Røyrvik og Lierne er invitert til å være i parken sammen med de kongelige.

Festpyntet Kuben

Kronprinsen og Kronprinsessen vil deretter reise til Grong på ettermiddagen, der de får se et festpyntet Kuben kulturhus. Kronprinsessen skal stå for den offisielle åpningen av det nye kulturhuset i kommunen.

I Grong skal Kronprinsessen også lese bok for barnehagebarna, og kronprinsparet vil deretter få se «Farger i Grong» i den nye konsertsalen.

Rockefest

Kronprinsparet skal tilbringe kvelden i Namsos. Her skal det være konsert på Rock City, med flere av byens artister. De skal også få se utstillingen «Verdensrommet».

Morgenen etter, den 21. september, vil Kongeskipet «Norge» frakte Kronprinsparet til Fosnes. På Jøa skal de få en omvisning på «Fyret», besøke Olav Duuns barndomshjem, få lunsj på Kafe Paradis.

Syngende eldre

Turen går deretter til Flatanger. Der skriver Fylkesmannen at innbyggere vil møte Kronprinsparet i Lauvsnes, hvor de blir møtt med sang, musikk, revy og taler. Kronprinsparet skal deretter besøke beboere på pleie- og omsorgssenteret hvor de blir underholdt av «syngende eldreinstitusjoner».

Kronprinsen og Kronprinsessen blir deretter vist rundt på industriområdet Storlavika og på Namdal rensefisk. Deretter blir det offisiell åpning av ,kommunens nye kompetansesenter, «Havbruksparken».

Klosterbesøk

På Kronprinsparets siste dag i Nord-Trøndelag vil de besøke Frosta kommune. Den 22. september vil de ankomme Tautra brygge og deretter besøke Tautra Mariakloster. De vil så dra videre til Viken Østre for å besøke gartneriet der. Her vil de få en innføring i deres grep for å redusere matsvinn.

Programmets siste post vil være en folkefest på Valberg Slektsgård, hvor hele kommunen er invitert.