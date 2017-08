Skalstuvegen regner bort

Skalstuvegen, som på svensk heter Skalstugevägen (Veg 322), strekker seg fra Staa vest for Duved på svensk side til riksgrensen mot Norge i Sandvika, øverst i Verdal.

Den godt trafikkerte mellomriksvegen skulle i løpet av sommeren få et nytt slitasjelag, men det gikk ikke som planlagt, melder Sveriges Radio på nett.

Gir været skylden

Det svenske Trafikverket mener at grunnen til at veien nå oppleves som en grusveg, er fordi den har regnet for mye.

– Vi må gi været skylden. I fjor la vi ny asfalt og stabiliserte veien for det. I år la vi på et slitelag, noe som gjør veien ganske tett slik at den holder lenge, sier Per Eliasson, Trafikverkets prosjektleder for asfalterte veger i Jämtland og Härjedalen.

– Dårlig grusveg

Men legging av slitelag krever fint vær, fordi limet som holder grusen sammen, trenger noen dager med sol og varme for å binde seg.

– Dessverre regnet det på strekningen, og da løser det seg opp, sier Per Eliasson.

Resultatet er at deler av mellomriksvegen føles som en dårlig grusveg. Svenske Transportstyrelsen vil ta tak i vegen igjen neste år.

Satser på sol i 2018

– Neste sommer blir det forhåpentligvis sol igjen. Da lagger vi et komplett slitelag på hele strekningen, sier Per Eliasson til Sveriges Radio.

Som følge av at slitasjelaget regnet bort før det hadde størknet, er kostnaden for asfaltprosjektet nå oppe i 40 millioner svenske kroner

Transportstyret mottar ifølge Sveriges Radio 100 millioner kroner hvert år for vedlikehold av veier i Jämtlands län.

– Utfordrende fjellmiljø

– Nå er Skalstugevägen forsøkt gjort ferdig tre ganger. Det er visse utfordringer med å bygge vei i fjellmiljø. Ikke minst været, sier Per Eliasson til Sveriges Radio.