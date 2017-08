– Jeg er knust, sier Johaug

En meget følelsesladd Therese Johaug har tidligere sagt at hun vil stille til start igjen etter at dommen på 18 måneder er sonet.

– Akkurat nå vet jeg ikke hvordan dette vil påvirke motivasjonen min. Neste mesterskap for min del er VM i Seefeld. Men jeg har en drøm om å stå øverst på seierspallen igjen, sa hun på en pressekonferanse i dag. Dermed mister hun OL-konkurransene.

– Jeg vil takke alle som har støttet meg, både sponsoerer, venner og familie. Nå trenger jeg tid for å komme meg over dette. Det er et sjokk og har ikke gått helt opp for meg ennå at drømmen har blitt knust, sa hun på pressekonferansen.