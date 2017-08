Mishandlingssiktet holdes fengslet fram til rettssak

Politiet fikk mandag medhold i å holde en østeuropeisk mann i 30-årene varetektsfengslet til saken kommer opp til hovedforhandling om sju uker.

– Jeg er godt fornøyd med at vi fikk medhold i vår begjæring og at den siktede blir sittende til saken kommer for retten, sier politiadvokat Aasta Elden ved Trøndelag politidistrikt.

Startet med utendørs krangel

Mannen ble pågrepet 27. juli etter at øyenvitner tipset politiet om han og den kvinnelige samboeren hadde en voldsom krangel utenfor boligen. En samtale med partene ga politiet mistanke om at kvinnen kunne være utsatt for familievold. Politiet mistenkte også at kvinnen hadde fått begrenset mulighet til å forlate boligen.

– Vi mistenker også at kvinnen har vært utsatt for fysisk og psykisk vold, sier Elden.

Paret ble et samboerpar tidligere i år, og politiet mener kvinnen har vært utsatt for overgrep over noen måneder. Siktede i 30-årene har ikke fast bopel i Norge, og politiet fikk derfor medhold i å varetektsfengsle den voldsmistenkte mannen i fire uker. Varetektsperioden går ut 24. august, og politiet ba mandag om refengsling fram til hovedforhandling om sju uker.

Mer nyansert etter vitneavhør

Under refengslingen kom det fram at vitnemål og andre opplysninger gjør at bildet av samboerparets forhold har blitt noe mer nyansert. «Mistanken er likevel ikke svekket i en slik grad at det ikke lenger foreligger skjellig grunn til mistanke», skriver retten i sin kjennelse.

Den siktedes advokat er godt fornøyd med rettens presisering og at det er rømningsfaren som nå veide tyngst når retten vurderte refengsling.

– Vi merker oss at dommeren mener bildet er nyansert. Vi er likevel ikke enig i at det ble gitt aksept for videre fengsling, sier advokat Siw Bleikvassli.

Hennes klient ga likevel aksept for å sitte varetektsfengslet fram til hovedforhandling 9. oktober.

Store ressurser i sving

Det har vært satt av store ressurser til saken som nå begynner å være ferdig etterforsket. Ifølge politiadvokat Aasta Elden vil saken bli oversendt til statsadvokaten for en tiltalte i løpet av et par uker.

Den siktede har i flere perioder jobbet i Norge, og ble kjent og ble samboer med den nå fornærmede kvinnen tidligere i år. Den fornærmede kvinnen er norsk statsborger og i 40-årene.

Den østeuropeiske mannen er siktet etter § 282 i Straffeloven – mishandling i nære relasjoner. Strafferammen er fengsel i inntil 6 år.