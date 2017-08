Siktelsen er utvidet til grov kroppsskade

Siktelsen ble først tatt ut for kun kroppsskade, men er nå utvidet til å gjelde grov kroppsskade.

Strafferamme på 15 år

Dersom man blir dømt for å ha utøvd grov kroppsskade mot en annen, kan man bli straffet med fengsel i inntil 15 år.

– Vi ber om at han blir fengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud i to av dem, sier Anette Røsholdt, politiadvokat før fengslingsmøtet tirsdag.

Ifølge hans forsvarer, Rolf Christensen, erkjente den siktede å ha utøvd volden mot 15-åringen i avhør med politiet.

– Jeg kan bekrefte at han erkjenner selve handlingen. Bakgrunnen og motivet er det imidlertid ikke riktig å si noe om på det nåværende tidspunkt, sa Christensen til NTB mandag kveld.

Angrep utenfor skole

Det var like før skolestart mandag morgen at en 15 år gammel gutt av utenlandsk opprinnelse ble angrepet av en mann over 18 år utenfor Namsos ungdomsskole.

Gutten ble påført skader kuttskader i ansiktet, og tirsdag formiddag har politiet gjort beslag av en gjenstand som har blitt brukt i volden.

Mannen som er siktet møter i Inntrøndelag tingrett for fengslingsmøte tirsdag ettermiddag.