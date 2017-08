Skanska fikk FV-17-kontrakt

Skanska ble i dag tildelt kontrakten med å bygge den nye fylkesveg 17 mellom Dyrstad - Sprova og Malm. For 360 millioner får fylkeskommunen 5,4 km ny veg der 1,6 km legges i to tunneler. Det skal også bygges to bruer på 42 meter og 27 meter.

Skanska var billigst blant de sju tilbyderne da anbudsfristen gikk ut i juni.

– Vi var spente opp mot anbudsfristen. Men da vi så at vi var billigst ga det oss en viss trygghet på at vi ville få denne kontrakten, sier Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanskas anleggsvirksomhet.

Fylkesveg 17 er det største samferdselsprosjektet som noen gang har blitt gjennomført i Nord-Trøndelag.

– Vi er glade for at Skanska fikk jobben. Vi oppfatter dem som en habil og viktig entreprenør, sier regionsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

Lokale entreprenører

Skanska har ikke all kapasitet i eget konsern. Derfor vil de nå gå ut og hente inn underleveranser på masseforflytning, transport og lokale tjenester.

– Vi vil ha behov for mellom 50 og 70 personer i to år. Det største behovet vil vi ha det første året, sier Myhre.

Den aktuelle strekningen tar ny trasé fra Sprova og man unngår dermed Hjellbotn. Den går delvis i tunnel ved øst for Alhusøra og Holmvikbogen før den ender opp ved foten til den nye Beitstadsundbrua. Anbudet på den lange brua ble lagt ut for to uker siden, med anbudsfrist 25. september.

Den brua er 580 meter lang med seks spenn. Bredden er 11 meter.

Vegprosjektet skal være ferdig høsten 2019.