Brende: Norge må ha samme sanksjonslinje som EU mot Russland

– Det er Russland som sitter på nøkkelen. Vi skal ikke kompromisse. Om de trekker sine soldater ut av Øst-Ukraina, vil sanksjonene opphøre og forholdet normaliseres, sier Brende til Klassekampen.

Ukraina

Flere europeiske land innførte sanksjoner mot Russland som svar på den russiske intervensjonen i Ukraina. Norge og Russlands kontakt har vært minimal på toppnivå.

– Vi ser et mer autoritært Russland under Vladimir Putin. Får vi anledning, så tar vi opp brudd på menneskerettigheter, sier Brende og legger til at utviklingen i landet er bekymringsfull.

Kritikk fra finnmarksordfører

Under åpningen av det nye studieåret ved Universitet i Tromsø fikk Brende kritikk fra ordføreren i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen (Ap), for ikke å drøfte slike temaer i sine møter med russerne.

Rafaelsen mener Norge også må tenke individuelt i sitt forhold med Russland.

– Vi må blant annet se på mulighetene for å gjenoppta eksport av fiskeriprodukter. Her må det kunne etableres løsninger, bare man tar de rette kontaktene, sier han.