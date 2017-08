Denne mannen stjal fra post i butikk på Frosta

En ukjent gjerningsmann brøt seg inn ved å knuse en rute, og stjal to PC'er og post fra butikken - som har en Post i butikk-tjeneste.

Politiet fikk meldingen om innbruddet klokka 04.10.

Fanget opp på kamera

- Utover dagen er det gjort en del etterforskning, og det ble blant annet sikret et bilde fra et overvåkingskamera som ga grunnlag for et signalement av gjerningsmannen, sier operasjonsleder Bård Krogstad.

Det er som følger:

Dongeribukse med to striper på høyre baklomme.

Hull på venstre kne.

Lyse joggesko.

Ukjente verdier

Politiet kjenner foreløpig ikke til om det er spesielle verdier i den stjålne posten.

- Hvis det er en rekommandert sending, kan det være verdier, men det vet vi som sagt ikke, sier Krogstad.

Folk med opplysninger i saken kan kontakte politiet på telefon 02800.