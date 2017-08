Fagforeningsleder frykter til neste års politibudsjett i Trøndelag

Ferske tall fra Justisdepartementet viser politidistriktene har fått nesten 1000 flere stillinger i løpet av den siste fireårsperioden. 83 av dem er tilført det nye Trøndelag politidistrikt.

Av de 83 stillingene som Trøndelag har fått siden 31.12 2013 til 1. august i år er 79 rene politistillinger og seks er juriststillinger. Antallet sivile derimot er gått ned fra 247 til 245.

Politiressurs. Trøndelag politidistrikt fikk 34 nye politistillinger for 2017. Mangler penger til å ansette dem. Pengemangel stopper 34 nye politistillinger Leder Vidar Johnsen i Politiets Fellesforbund Trøndelag mener behandlingen av Trøndelag politi-distrikt i årets budsjett er et soleklart løftebrudd.

Klarer å dekke opp

Tidligere i år skrev Trønder-Avisa at Trøndelag fikk tildelt 34 nye stillinger i 2017, uten at det på det tidspunktet var sikkert at det fantes penger på budsjettet til stillingene.

Avdelingsdirektør for strategi, økonomi og virksomhetsstyring Gunnar Smeby, sier nå at politidistriktet klarer å nå målet som er satt for året, med økonomisk dekning for 710 politistillinger.

Mindre - ikke mer penger

Johnsen sier i en kommentar at ambisjonen er å ansette de 34 nye årsverkene Trøndelag er pålagt fra Politidirektoratet (POD).

- Dette vil skje gradvis nå mot slutten av året slik at det får liten innvirkning på inneværende års budsjett. Det som blir spennende er om budsjettet for neste år tar hensyn til at vi skal lønne vel 30 årsverk mer, sier Johnsen.

Han er skeptisk fordi signaler fra POD kan tyde på at Trøndelag må planlegge med 2% nedtrekk i forhold til årets budsjett.

- Politiet er utropt til budsjettvinnere av regjeringen. For Trøndelag politidistrikt er det ikke tilfellet. Vi har litt mindre til drift enn i 2016 og ikke mer. 2 prosent nedtrekk vil bety 17-20 millioner mindre istedenfor 30 millioner mer, sier Johnsen.