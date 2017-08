Filmet gnager på McDonald's

Hamburgerrestauranten McDonald's på Gjøvik stengte umiddelbart etter at en gjest filmet det som var en rotte eller mus som gjerne ville smake på godsakene.

Vegard Lindmoen (22) og kameraten Sindre Ensrud (20) var en tur på McDonald's på Gjøvik tirsdag kveld. Det dukket opp et uventet besøk i en ovn i nærheten av dem, og 22-åringen filmet hendelsen.

Hørte krafsing

– Som du ser i videoen, lå det en pommes frites oppå ovnen. Vi satt og spiste da vi hørte krafsing og piping der inne fra. Da jeg tittet ned, så jeg en feit rotte, sier Lindmoen til VG.

Han la filmen ut på sosiale medier, og det tok ikke lang tid før det kom melding om at McDonald's hadde stengt den aktuelle restauranten.

– Vi tar denne saken svært alvorlig. Den aktuelle restauranten ble stengt med en gang gjesten tok kontakt med oss. Det er vi selvfølgelig veldig takknemlige for, sier kommunikasjonssjef Erik Løding i McDonald's.

Har nulltoleranse

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte også hendelsen. Mattilsynet i Mjøsområdet bekrefter at de vil kontrollere restauranten før den får åpne på nytt.

– Alle restauranter har et ansvar for å ikke få inn smittebærende dyr. I Norge har vi nulltoleranse for gnagere på steder som serverer mat, sier avdelingssjef Bente Fauske.

Men Vegard Lindmoen virker ikke nevneverdig skremt av opplevelsen:

– Det blir nok en pause fra McDonald's etter dette. I hvert fall til butikken åpner igjen, sier han til VG.